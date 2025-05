Num regresso criativo aos dias das trocas comerciais, o Paquistão, sem dinheiro, e a Rússia, afetada por sanções, chegaram a um acordo sobre bens que não requerem troca de dinheiro.

Os dois países assinaram recentemente um acordo histórico, com a empresa russa Astarta-Agrotrading a fornecer 20.000 toneladas de grão-de-bico em troca da mesma quantidade de arroz da empresa paquistanesa Meskay & Femtee Trading Company. Outros produtos incluem lentilhas da Rússia, em troca de tangerinas e batatas do Paquistão.

“Existe um enorme potencial para o aumento do comércio entre os dois países e o dia de hoje marca o início de novas relações bilaterais com a Rússia”, anunciou o Ministro paquistanês da Privatização, Abdul Aleem Khan, num fórum de comércio e investimento Paquistão-Rússia no início deste mês.

Numa altura em que a Rússia enfrenta um maior escrutínio global e restrições às suas transações monetárias devido à guerra na Ucrânia, o comércio com o Paquistão dá a Moscovo a oportunidade de contornar as sanções.

O acordo também oferece um alívio para o Paquistão, numa altura em que a sua economia se encontra em crise. Islamabad pretende evitar uma pressão significativa sobre as suas reservas de moeda estrangeira e considera que as trocas sem numerário com a Rússia são uma forma vantajosa de prosseguir o comércio.

O acordo parece ter muitos prós e contras e serve de exemplo para outros países que também estão a enfrentar sanções semelhantes ou problemas de liquidez.

Oportunidades

Do lado positivo, o acordo proporcionará uma grande abertura a dezenas de empresas paquistanesas que pretendem fomentar o comércio com a Rússia. Antes do acordo, o comércio entre os dois países era mínimo. Desde os têxteis e o couro até à logística e ao turismo, os principais sectores de exportação paquistaneses não dispunham de um ponto de partida para estabelecer acordos comerciais à prova de sanções com Moscovo.

Mas o acordo Astarta-Mekay constitui uma oportunidade para prosseguir a expansão do comércio sem recorrer a canais bancários transfronteiriços, pelo que as empresas paquistanesas do setor da tecnologia agrícola podem trocar produtos sem receio de violar as sanções ocidentais.

Uma forte recessão económica limitou significativamente as capacidades de geração de receitas do Paquistão e teve um efeito de arrastamento no pagamento de importações futuras. Esta situação foi causada por uma volatilidade política constante, uma inflação crescente e um rácio dívida/PIB cada vez maior.

Como Islamabad pretende aumentar o seu comércio bilateral com a Rússia para 4 mil milhões de dólares nos próximos cinco anos, pode utilizar os produtos agrícolas para ligar mais exportadores à economia russa sem exercer uma pressão excessiva sobre as suas reservas de divisas.

A nível regional, o acordo poderá também promover interesses mais vastos em matéria de acordos comerciais para ambos os países.

É de salientar que Islamabad não é um caso isolado. Moscovo está a dar prioridade a esquemas semelhantes de comércio agrícola com o principal parceiro comercial, a China, e já apresentou orientações importantes para as empresas realizarem transacções de troca direta.

À medida que o Paquistão procura promover os seus próprios acordos de comércio de permuta com o Afeganistão e o Irão, a sua experiência com a Rússia poderá fornecer orientações sobre o envolvimento com outros mercados atingidos por sanções.

O Paquistão pode, por exemplo, importar petróleo bruto, gás natural, produtos hortícolas e maquinaria industrial, alargando o atual quadro de trocas e assegurando a participação adequada de entidades estatais e privadas no comércio futuro.

Limitações

No entanto, existem limites à expansão do comércio de permuta entre a Rússia e o Paquistão.

Por exemplo, o acordo histórico limita o valor das trocas comerciais aos produtos agrícolas, quando o valor acrescentado noutros setores exige muito mais.

Consideremos o setor da energia. O Paquistão não pode alargar o acordo de troca direta a artigos de grande valor, como o gás natural liquefeito (GNL) russo. Os produtores nacionais de Islamabad estão a lutar para fazer face a uma enorme crise energética e não têm um produto de exportação que satisfaça a procura russa.

Em segundo lugar, enquanto o Paquistão depender da logística russa e dos fornecimentos do setor alimentar para aumentar o comércio bilateral, é pouco provável que o comércio de permuta seja mutuamente benéfico.

As lições do Mecanismo de Comércio de Troca Direta entre Empresas (B2B) de 2023 do Paquistão colocam os potenciais constrangimentos em perspetiva.

Embora o quadro comercial tenha sido lançado para o Irão, o Afeganistão e a Rússia, a abordagem de troca direta baseada nas importações do Paquistão continua a ter dificuldade em conquistar as empresas russas. Resta saber até que ponto o novo acordo agrícola favorece as futuras exportações do Paquistão.

Em última análise, as oportunidades superam os custos no que respeita ao histórico acordo de permuta do Paquistão com a Rússia.

Mas é evidente que as prioridades políticas devem centrar-se no crescimento do valor das exportações.

Afinal de contas, mais de 60 empresas paquistanesas estão interessadas em aprofundar o comércio de permuta com a Rússia, mas o seu valor de exportação de 500 milhões de dólares carece de competitividade.

Por exemplo, as empresas indianas do setor da energia, da indústria transformadora e dos fertilizantes têm potencial para aumentar o comércio russo-indiano para 300 mil milhões de dólares. Assim, o acordo agrícola representa uma rara oportunidade para o Paquistão investir na base de exportação do setor agroalimentar e trazer mais empresas para o seu seio.

A cooperação russa no domínio da tecnologia agrícola de ponta pode oferecer algumas soluções. Por exemplo, o Paquistão pode contar com o apoio da Rússia no domínio da agricultura mecanizada e de outras transferências de tecnologia inteligente para aumentar a produção agrícola.Isto, por sua vez, poderia ter um impacto positivo nas exportações a curto prazo e ajudar a alargar o cabaz de produtos agrícolas comercializados entre as futuras empresas.

Em última análise, as oportunidades superam os custos no que respeita ao histórico acordo de troca de bens do Paquistão com a Rússia. Embora possa ter um impacto limitado na expansão do comércio, o acordo tem o potencial de contribuir para diversas trocas de mercadorias com outras economias afectadas por sanções, incluindo o Irão e o Afeganistão.