“Ms. Rachel”, criadora de conteúdos infantis no YouTube, apelou aos líderes mundiais para que ajam na sequência de um aviso da ONU de que 14.000 bebés podem morrer em Gaza em 48 horas se Israel não puser termo ao bloqueio do território.

“A ONU acaba de avisar que 14.000 bebés podem morrer à fome em 48 horas. Por favor, digam todos alguma coisa por estes bebés. Por favor, líderes, digam alguma coisa”, escreveu no Instagram, partilhando um vídeo dela a segurar a seu própria filha recém-nascida, incluindo uma fotografia de um bebé palestiniano desnutrido.

“Líderes mundiais, por favor ajudem este bebé. Por favor, olhem para ela. Por favor, por favor olhem para ela. Por favor, olhem para os olhos dela durante um minuto.

Se olharem para ela e pensarem num bebé que amam, num bebé de que gostam tanto, é impossível que não saibamos que não se pode matar 15.000 crianças e que não se pode deixar 14.000 crianças morrer à fome”, disse.

“O que quer que vos impeça de defender estas crianças, que não têm comida nem cuidados médicos e que foram amputadas sem anestesia, o que quer que vos impeça de o dizer, não é maior do que a vossa humanidade”, acrescentou.

“Temos de ver estas crianças como crianças, como elas são - filhos preciosos de Deus, que nos foram confiados, enquanto povo coletivo, para alimentar, nutrir e cuidar”.

Na semana passada, durante uma entrevista viral com o jornalista britânico-americano Mehdi Hasan, fundador da empresa de comunicação Zeteo, Ms. Rachel, cujo nome verdadeiro é Rachel Griffin Accurso, disse que “devia ser controverso não dizer nada” sobre o sofrimento das crianças de Gaza no mundo.

O apelo surgiu depois de o chefe humanitário da ONU, Tom Fletcher, ter alertado para o facto de 14.000 bebés em Gaza poderem morrer no espaço de dois dias sem acesso imediato a alimentos e cuidados médicos.

Desde 2 de março, Israel tem mantido as travessias de Gaza fechadas para alimentos, suprimentos médicos e ajuda humanitária, agravando uma crise já terrível no enclave sitiado. Na segunda-feira, permitiu a entrada de uma quantidade limitada de ajuda, que os representantes da ONU descreveram como “uma gota no oceano”.