Três ativistas estrangeiros a bordo do barco de ajuda com destino a Gaza, apreendido por Israel, concordaram em ser deportados para os seus países de origem, informou um centro jurídico israelita.

O Centro Adalah afirmou no domingo que Antonio Mazzeo, da Itália, Gabrielle Cathala, da França, e o ativista norte-americano Jacob Berger aceitaram a deportação imediata.

O centro jurídico informou que os três ativistas serão deportados de Israel nas próximas horas.

Eles estão entre as 21 pessoas detidas quando o barco de ajuda Handala foi interceptado por forças navais israelitas em águas internacionais perto da costa de Gaza na noite de sábado e rebocado para o Porto de Ashdod, no sul de Israel.

Aqueles que se recusarem a ser deportados permanecerão detidos e comparecerão perante um tribunal.

O Adalah informou que os seus advogados reuniram-se com 17 dos 21 detidos e relataram que todos estavam em condições relativamente estáveis.

Quinze ativistas, incluindo cidadãos da Austrália, França, Itália, Espanha, Tunísia, Noruega, Reino Unido e Estados Unidos, recusaram-se a assinar ordens de deportação e permanecem sob custódia israelita a aguardar uma audiência no tribunal.

Dois cidadãos com dupla nacionalidade, Huwaida Arraf e Bob Suberi, foram libertados após interrogatório e estão atualmente com a equipa jurídica do Adalah, informou o centro.

O Adalah destacou que ainda não conseguiu reunir-se com outros quatro detidos: Ange Sahuquet, da França, Dr. Frank Romano, cidadão com dupla nacionalidade EUA-França, o jornalista Mohamed El-Bakkali, da Al Jazeera e de nacionalidade marroquina, e o cinegrafista Waad Al Musa, cidadão EUA-Iraque.

Sem ajuda permitida

O navio de ajuda, lançado pela Freedom Flotilla Coalition (FFC), partiu da Itália numa tentativa de romper o cerco israelita de meses, que causou uma crise humanitária grave.

Nos últimos meses, Israel interceptou vários navios de ajuda com destino a Gaza em águas internacionais.

Em junho, forças israelitas apreenderam o Madleen, detendo 12 ativistas internacionais. Um mês antes, o MV Conscience foi atacado por drones perto de Malta.

Israel impôs um bloqueio a Gaza há 18 anos e, desde 2 de março, fechou todas as passagens, bloqueando a entrada de ajuda e ignorando apelos internacionais para reabrir.

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, pelo menos 133 pessoas morreram de fome desde outubro de 2023, incluindo 87 crianças.

Relacionado TRT Global - Gaza condena o assalto ao barco de ajuda ‘Handala’ e considera-o como 'pirataria naval'

Genocídio

Israel matou quase 60.000 palestinianos, a maioria mulheres e crianças, no enclave bloqueado.

Cerca de 11.000 palestinianos estarão soterrados sob os escombros de casas destruídas, de acordo com a agência oficial de notícias WAFA da Palestina.

Especialistas, no entanto, argumentam que o número real de mortos excede significativamente o relatado pelas autoridades de Gaza, estimando que pode chegar a cerca de 200.000.

Ao longo do genocídio, Israel reduziu a maior parte do enclave bloqueado a ruínas e deslocou praticamente toda a sua população.

Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra o Primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o seu ex-ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela guerra no enclave.