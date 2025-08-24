CIÊNCIA & TECNOLOGIA
Coreia do Norte testa dois “novos” mísseis de defesa aérea
A Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA) não forneceu detalhes sobre os novos mísseis, citando apenas "tecnologia única", e não revelou o local do teste.
Nesta foto da KCNA, Kim Jong-un inspeciona o navio de guerra Choe Hyon em Nampo, em 18 de agosto de 2025. / AP
24 de agosto de 2025

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, supervisionou o teste de dois “novos” mísseis de defesa aérea, disse a comunicação social estatal no domingo, depois de Pyongyang ter acusado Seul de fomentar tensões na fronteira.

O teste, que teve lugar no sábado, mostrou que os dois novos sistemas de armamento de mísseis tinham "capacidade de combate superior", informou a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA).

O relatório da KCNA não explicou em detalhe sobre os novos mísseis, apenas informou que o seu "modo de operação e reação é baseado em tecnologia única e especial". Também não disse onde o teste tinha sido realizado.

"O disparo provou particularmente que as características tecnológicas dos dois tipos de projéteis são muito adequadas para destruir vários alvos aéreos", informou a KCNA.

"Prelúdio muito sério"

O exército da Coreia do Sul disse no sábado que tinha disparado tiros de aviso contra vários soldados norte-coreanos que atravessaram brevemente a fronteira fortemente militarizada que separa os dois países na terça-feira.

A comunicação social estatal de Pyongyang citou o Tenente-General do Exército, Ko Jong-chol, dizendo que o incidente foi uma "provocação premeditada e deliberada".

"Este é um prelúdio muito sério que inevitavelmente levaria a situação na área da fronteira sul, onde um grande número de forças estão estacionadas em confronto umas com as outras, para uma fase incontrolável", disse Ko.

O novo líder da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, tem procurado laços mais estreitos com o Coreia do Norte, armado nuclearmente, e prometeu construir "confiança militar", mas Pyongyang disse que não tem interesse em melhorar as relações com Seul.

