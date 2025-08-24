O líder norte-coreano, Kim Jong-un, supervisionou o teste de dois “novos” mísseis de defesa aérea, disse a comunicação social estatal no domingo, depois de Pyongyang ter acusado Seul de fomentar tensões na fronteira.

O teste, que teve lugar no sábado, mostrou que os dois novos sistemas de armamento de mísseis tinham "capacidade de combate superior", informou a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA).

O relatório da KCNA não explicou em detalhe sobre os novos mísseis, apenas informou que o seu "modo de operação e reação é baseado em tecnologia única e especial". Também não disse onde o teste tinha sido realizado.

"O disparo provou particularmente que as características tecnológicas dos dois tipos de projéteis são muito adequadas para destruir vários alvos aéreos", informou a KCNA.

"Prelúdio muito sério"