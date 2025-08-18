O Presidente dos EUA, Donald Trump, partilhou uma mensagem de um utilizador na sua plataforma Truth Social, afirmando que a Ucrânia deve estar preparada para ceder parte dos seus territórios à Rússia.
“A Ucrânia deve estar disposta a perder algum território para a Rússia; caso contrário, quanto mais a guerra durar, mais terrenos eles a continuarão perder!!” dizia a publicação no domingo.
Anteriormente, o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, declarou que tanto a Rússia quanto a Ucrânia precisam de “fazer concessões” para alcançar um acordo de paz.
“Não se pode ter um acordo de paz entre duas facções em guerra, a menos que ambos os lados concordem em ceder algo. Caso contrário, se um lado conseguir tudo o que quer, isso não é um acordo de paz. Isso é uma rendição”, disse ele à Fox News.
Ele destacou outras questões-chave da cimeira de sexta-feira em Anchorage, Alasca, entre o Presidente dos EUA, Donald Trump, e o Presidente russo, Vladimir Putin, como “onde as linhas territoriais serão traçadas, questões sobre garantias de segurança a longo prazo e com quem a Ucrânia pode formar alianças militares”.
Rubio acrescentou que as decisões territoriais pertencem, em última instância, à Ucrânia.
“É o território deles. É o país deles”, afirmou.
Trump e Putin realizaram uma reunião a portas fechadas de três horas no Alasca, com Putin a afirmar que chegaram a um “entendimento”.
Após a cimeira, Trump disse à Fox News que pontos significativos foram acordados, restando apenas questões menores.
Encontro na Casa Branca
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vai reunir-se com Trump na Casa Branca na segunda-feira para discutir as propostas.
Um grupo de líderes europeus de alto nível e o chefe da NATO viajarão para Washington na segunda-feira para participar nas discussões sobre a Ucrânia.
O Presidente francês Emmanuel Macron, a Primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, o Chanceler alemão Friedrich Merz, o Presidente finlandês Alexander Stubb, a Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen e o Secretário-geral da NATO, Mark Rutte, irão participar no encontro.
Numa outra publicação no Truth Social no domingo, Trump criticou reportagens dos media que alegavam que ele sofreu uma “grande derrota” ao permitir que Putin realizasse uma cimeira importante nos EUA.
Ele afirmou que Putin “teria adorado realizar a reunião em qualquer outro lugar, menos nos EUA, e os Media Falsos sabem disso. Foi um ponto de grande controvérsia!”