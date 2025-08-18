O Presidente dos EUA, Donald Trump, partilhou uma mensagem de um utilizador na sua plataforma Truth Social, afirmando que a Ucrânia deve estar preparada para ceder parte dos seus territórios à Rússia.

“A Ucrânia deve estar disposta a perder algum território para a Rússia; caso contrário, quanto mais a guerra durar, mais terrenos eles a continuarão perder!!” dizia a publicação no domingo.

Anteriormente, o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, declarou que tanto a Rússia quanto a Ucrânia precisam de “fazer concessões” para alcançar um acordo de paz.

“Não se pode ter um acordo de paz entre duas facções em guerra, a menos que ambos os lados concordem em ceder algo. Caso contrário, se um lado conseguir tudo o que quer, isso não é um acordo de paz. Isso é uma rendição”, disse ele à Fox News.

Ele destacou outras questões-chave da cimeira de sexta-feira em Anchorage, Alasca, entre o Presidente dos EUA, Donald Trump, e o Presidente russo, Vladimir Putin, como “onde as linhas territoriais serão traçadas, questões sobre garantias de segurança a longo prazo e com quem a Ucrânia pode formar alianças militares”.

Rubio acrescentou que as decisões territoriais pertencem, em última instância, à Ucrânia.

“É o território deles. É o país deles”, afirmou.

Trump e Putin realizaram uma reunião a portas fechadas de três horas no Alasca, com Putin a afirmar que chegaram a um “entendimento”.