O grupo iemenita Houthis atacou um porta-aviões dos Estados Unidos no norte do Mar Vermelho com vários foguetes e drones pela segunda vez em 24 horas, enquanto os EUA lançavam uma nova onda de ataques aéreos no Iémen.

“Em resposta à agressão americana em curso contra o nosso país, as Forças Armadas do Iémen (forças Houthis) alvejaram o porta-aviões americano USS Harry Truman no norte do Mar Vermelho pela segunda vez em 24 horas”, disse o porta-voz militar do grupo, Yahya Saree, numa declaração transmitida pela televisão na segunda-feira.

Ele observou que o ataque foi realizado com vários mísseis balísticos e de cruzeiro e drones, no que ele descreveu como “um confronto que durou várias horas”.

Saree acrescentou que as forças do grupo também conseguiram impedir o ataque hostil dos aviões de guerra, repelindo-os.

O porta-voz dos Houthis avisou que a escalada contra o Iémen seria confrontada com uma contra-escalada.

Entretanto, a televisão Al-Masirah, dirigida pelos Houthis, noticiou seis ataques aéreos dos EUA em Hodeida, no oeste do Iémen, e em Al-Jawf, no norte do país.

De acordo com a emissora, dois ataques aéreos visaram uma fábrica de descaroçamento de algodão no distrito de Zabid, em Hodeida, e quatro ataques aéreos a um complexo governamental no distrito de Al-Hazm, na província de Al-Jawf.

Ainda não há informações sobre vítimas.

A parte americana ainda não comentou a declaração dos Houthis.

'O inferno vai desabar'

Pelo menos 53 pessoas foram mortas e 98 outras ficaram feridas em ataques aéreos dos EUA e do Reino Unido no Iémen no sábado, de acordo com o Ministério da Saúde dirigido pelos Houthis.

Os ataques ocorreram no momento em que o Presidente dos EUA, Donald Trump, avisou que “o inferno irá desabar” se o grupo apoiado pelo Irão continuar os seus ataques à navegação do Mar Vermelho.

Os Houthis avisaram Israel em 7 de março que permitisse a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza bloqueada no prazo de quatro dias, ou iriam enfrentar novas operações marítimas contra navios ligados a Israel.

Os Houthis têm atacado navios ligados a Israel que passam pelos mares Vermelho e Arábico, pelo estreito de Bab al-Mandab e pelo Golfo de Aden com mísseis e drones desde o final de 2023, interrompendo o comércio global pelo que disseram ser uma demonstração de solidariedade com Gaza.

O grupo suspendeu os ataques quando foi declarado um cessar-fogo em Gaza, em janeiro, entre Israel e o grupo de resistência palestiniano Hamas.

Mas ameaçou retomar os ataques quando Israel bloqueou toda a ajuda a Gaza, a 2 de março.