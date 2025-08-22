AMÉRICA LATINA
Colômbia abalada por dois ataques que causaram 13 mortos
A base militar em Cali é atingida por carro-bomba, enquanto helicóptero da polícia é abatido por drone carregado de explosivos em Antioquia.
Vista da área afectada pela explosão perto da Escola de Aviação Militar Marco Fidel Suárez, em Cali, Colômbia. / AA
há 20 horas

A Colômbia foi atingida por dois grandes ataques que deixaram pelo menos 13 mortos e dezenas de feridos.

Na cidade de Cali, no oeste do país, um carro-bomba atingiu a Escola de Aviação Militar Marco Fidel Suarez.

O presidente da câmara de Cali, Alejandro Eder, disse que pelo menos cinco pessoas morreram e 36 ficaram feridas na explosão.

Ele anunciou a proibição da entrada de camiões de grande porte na cidade, devido ao receio de novas explosões.

O ataque ocorreu poucas semanas após três atentados coordenados, em 10 de junho, que mataram sete pessoas e feriram mais de 50 na cidade.

O ataque em Cali coincidiu com outro ataque no departamento de Antioquia, no norte do país, onde um helicóptero da polícia foi abatido por um drone carregado de explosivos.

Pelo menos oito policiais morreram e outros oito ficaram feridos, informou o Governo.

O Presidente Gustavo Petro disse no X que o helicóptero UH-60 Black Hawk transportava pessoal para a erradicação de plantações de coca em Amalfi.

“Temos a triste notícia de oito policiais mortos e oito feridos”, escreveu.

Petro inicialmente associou o ataque ao Clã do Golfo, mas depois atribuiu-o à 36ª Frente do Estado Mayor Central (EMC), dissidentes das antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).

O governador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmou que a aeronave estava a fornecer “segurança a oficiais uniformizados que realizavam trabalhos manuais de erradicação de plantações de coca” quando foi abatida.

De acordo com autoridades, o ataque começou quando dissidentes abriram fogo contra policiais envolvidos em uma operação.

Os policiais solicitaram apoio aéreo, mas quando o helicóptero chegou, foi atingido pelo drone, causando sua queda na área de Los Toros, em Amalfi.

O diretor da Polícia Nacional, major-general Carlos Fernando Triana Beltran, descreveu o abate como uma “ação terrorista” e disse que pessoal adicional foi enviado para tratar dos feridos e continuar as operações.

Os dois ataques representam uma forte escalada da violência em meio às tentativas do Governo do Presidente Petro de negociar com grupos armados e desmantelar a economia da coca na Colômbia.

