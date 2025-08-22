A Colômbia foi atingida por dois grandes ataques que deixaram pelo menos 13 mortos e dezenas de feridos.

Na cidade de Cali, no oeste do país, um carro-bomba atingiu a Escola de Aviação Militar Marco Fidel Suarez.

O presidente da câmara de Cali, Alejandro Eder, disse que pelo menos cinco pessoas morreram e 36 ficaram feridas na explosão.

Ele anunciou a proibição da entrada de camiões de grande porte na cidade, devido ao receio de novas explosões.

O ataque ocorreu poucas semanas após três atentados coordenados, em 10 de junho, que mataram sete pessoas e feriram mais de 50 na cidade.

O ataque em Cali coincidiu com outro ataque no departamento de Antioquia, no norte do país, onde um helicóptero da polícia foi abatido por um drone carregado de explosivos.

Pelo menos oito policiais morreram e outros oito ficaram feridos, informou o Governo.

O Presidente Gustavo Petro disse no X que o helicóptero UH-60 Black Hawk transportava pessoal para a erradicação de plantações de coca em Amalfi.