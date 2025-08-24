Funcionários públicos, donas de casa e reformados alinharam-se na capital venezuelana Caracas no sábado, quando milhares se voluntariaram-se para se juntar à milícia do país se houver uma invasão dos EUA.

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, apelou aos cidadãos para responderem à atual "ameaça" dos EUA e inscreverem-se durante o fim-de-semana na Milícia Bolivariana, um corpo civil ligado às forças armadas do país sul-americano.

A demonstração de força também pretende enviar uma mensagem a Washington, que emitiu uma recompensa de 50 milhões de dólares por Maduro -- que é acusado pela administração Trump de liderar um cartel de droga -- e estacionou três navios de guerra ao largo da costa da Venezuela, para o que os EUA chama operações anti-droga.

Centros de registo da milícia foram estabelecidos nas praças da capital, edifícios militares e públicos e até no palácio presidencial Miraflores.

Os voluntários também se podiam inscrever no Quartel da Montanha, que alberga o mausoléu do falecido líder socialista Hugo Chávez, numa área densamente povoada com grandes projetos habitacionais e casas de tijolo em ruínas.

"Já serviu anteriormente?", perguntou um membro da milícia vestido de camuflagem a Oscar Matheus.

"Estou aqui para servir o nosso país", disse à AFP o auditor de 66 anos. "Não sabemos o que pode acontecer, mas devemos preparar-nos e continuar a resistir.

"A pátria está a chamar-nos. O nosso país precisa de nós", disse Rosy Paravabith, de 51 anos.

"Viva a pátria!"

Apelidadas de Exército Bolivariano por Chávez, as Forças Armadas venezuelanas não escondem a inclinação política da milícia.

"Chávez vive!" é agora a sua saudação oficial.

O antigo presidente socialista venezuelano Chávez chegou ao poder em 1999 e morreu no cargo em 2013. Maduro tem estado no poder desde então, embora os EUA não reconheçam a validade das suas duas últimas eleições.

Não está claro quantas tropas estão na milícia venezuelana.

Maduro disse esta semana que só a milícia tem mais de 4,5 milhões de soldados prontos.

No entanto, a estimativa independente mais recente contabilizou cerca de 343.000 membros em 2020, segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos.

"Inscrevo-me pela Venezuela, viva a pátria!", gritaram os voluntários após o registo.

Agentes da polícia e reservistas militares também se alinharam para reafirmar os seus compromissos.