Israel planeia comprar dois aviões-tanque militares KC-46 fabricados pela Boeing num negócio de 500 milhões de dólares a ser financiado com apoio militar dos EUA, informou o Ministério da Defesa de Israel.
O Ministério disse na quarta-feira que assinaria o contrato com o Governo dos EUA assim que uma comissão ministerial israelita para aquisições de defesa desse a sua aprovação.
O Governo dos EUA supervisiona as vendas e transferências militares estrangeiras para outras nações.
As forças armadas já operam quatro aviões-tanque KC-46 fabricados pela Boeing, informou o Ministério da Defesa em comunicado.
O diretor-geral do ministério, Amir Baram, disse no comunicado que as aeronaves reforçariam as capacidades estratégicas de longo alcance das forças armadas, permitindo-lhes operar em áreas mais distantes, com maior força e alcance.
Israel utilizou esses aviões-tanque de reabastecimento aéreo durante a sua guerra aérea de 12 dias contra o Irão, em junho.
O comunicado afirmou que o contrato incluiria equipar os aviões com sistemas israelitas, que não foram especificados.
Washington fornece ao seu aliado Israel milhares de milhões de dólares todos os anos para a compra de armas e equipamentos norte-americanos.
“O âmbito do contrato está estimado em aproximadamente 500 milhões de dólares americanos e é financiado através da ajuda dos EUA”, afirmou o comunicado do Ministério.
Recentemente, alguns republicanos e democratas dos EUA questionaram se o Governo deveria continuar a dar apoio militar a Israel, citando o genocídio em Gaza e preocupações sobre se o dinheiro dos contribuintes poderia ser melhor gasto em prioridades internas.