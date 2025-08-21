Israel planeia comprar dois aviões-tanque militares KC-46 fabricados pela Boeing num negócio de 500 milhões de dólares a ser financiado com apoio militar dos EUA, informou o Ministério da Defesa de Israel.

O Ministério disse na quarta-feira que assinaria o contrato com o Governo dos EUA assim que uma comissão ministerial israelita para aquisições de defesa desse a sua aprovação.

O Governo dos EUA supervisiona as vendas e transferências militares estrangeiras para outras nações.

As forças armadas já operam quatro aviões-tanque KC-46 fabricados pela Boeing, informou o Ministério da Defesa em comunicado.

O diretor-geral do ministério, Amir Baram, disse no comunicado que as aeronaves reforçariam as capacidades estratégicas de longo alcance das forças armadas, permitindo-lhes operar em áreas mais distantes, com maior força e alcance.