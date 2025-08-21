GUERRA EM GAZA
2 min de leitura
Israel comprará aviões-tanque de reabastecimento aéreo aos EUA com US$ 500 milhões pagos pelos EUA
Washington fornece ao seu aliado Israel milhares de milhões de dólares todos os anos para a compra de armas e equipamentos norte-americanos.
Israel comprará aviões-tanque de reabastecimento aéreo aos EUA com US$ 500 milhões pagos pelos EUA
Nikki Haley, ex-embaixadora dos EUA na ONU, assina um projétil de artilharia israelita em 28 de maio de 2024. / Public domain
21 de agosto de 2025

Israel planeia comprar dois aviões-tanque militares KC-46 fabricados pela Boeing num negócio de 500 milhões de dólares a ser financiado com apoio militar dos EUA, informou o Ministério da Defesa de Israel.

O Ministério disse na quarta-feira que assinaria o contrato com o Governo dos EUA assim que uma comissão ministerial israelita para aquisições de defesa desse a sua aprovação.

O Governo dos EUA supervisiona as vendas e transferências militares estrangeiras para outras nações.

As forças armadas já operam quatro aviões-tanque KC-46 fabricados pela Boeing, informou o Ministério da Defesa em comunicado.

O diretor-geral do ministério, Amir Baram, disse no comunicado que as aeronaves reforçariam as capacidades estratégicas de longo alcance das forças armadas, permitindo-lhes operar em áreas mais distantes, com maior força e alcance.

Recomendado

Israel utilizou esses aviões-tanque de reabastecimento aéreo durante a sua guerra aérea de 12 dias contra o Irão, em junho.

O comunicado afirmou que o contrato incluiria equipar os aviões com sistemas israelitas, que não foram especificados.

Washington fornece ao seu aliado Israel milhares de milhões de dólares todos os anos para a compra de armas e equipamentos norte-americanos.

“O âmbito do contrato está estimado em aproximadamente 500 milhões de dólares americanos e é financiado através da ajuda dos EUA”, afirmou o comunicado do Ministério.

Recentemente, alguns republicanos e democratas dos EUA questionaram se o Governo deveria continuar a dar apoio militar a Israel, citando o genocídio em Gaza e preocupações sobre se o dinheiro dos contribuintes poderia ser melhor gasto em prioridades internas.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us