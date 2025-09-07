7 de setembro de 2025
Aeronaves polacas e aliadas foram ativadas nas primeiras horas de domingo para garantir a segurança do espaço aéreo polaco depois da Rússia ter lançado ataques aéreos visando o oeste da Ucrânia perto da fronteira com a Polónia, disse o comando operacional das forças armadas polacas.
"Aeronaves polacas e aliadas estão a operar no nosso espaço aéreo, enquanto os sistemas de defesa aérea terrestres e de reconhecimento por radar foram colocados no mais alto estado de prontidão", disse o comando operacional numa publicação no X.
Às 00h30 GMT, horário local, quase toda a Ucrânia estava sob alertas de ataques aéreos na sequência de avisos da Força Aérea Ucraniana sobre ataques russos com mísseis e drones.
