Os líderes tailandeses e cambojanos estão a reunir-se na Malásia num esforço urgente para resolver os confrontos fronteiriços mortais que entraram no seu 5º dia, apesar dos crescentes apelos internacionais pela paz.

O Primeiro-Ministro de Camboja, Hun Manet, e o Primeiro-Ministro interino da Tailâdia, Phumtham Wechayachai, estão agendados para realizar negociações na segunda-feira, na residência oficial do Primeiro-Ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, que está a acolher as negociações como presidente do bloco regional, Associação das Nações do Sudeste Asiático ASEAN.

Os combates eclodiram na quinta-feira passada após uma explosão de mina terrestre ao longo da fronteira ter ferido 5 soldados tailandeses.

Ambos os lados se culparam mutuamente por iniciar os confrontos, que mataram pelo menos 35 pessoas e deslocaram mais de 260.000 pessoas de ambos os lados. Ambos os países retiraram os seus embaixadores e a Tailândia encerrou todas as passagens fronteiriças com o Camboja, com exceção para trabalhadores migrantes cambojanos que regressam a casa.

Tropas de ambos os lados relataram combates em curso na segunda-feira ao longo das áreas fronteiriças. Disparos podiam ser ouvidos no início do dia em Samrong, na província cambojana de Oddar Meanchey, disseram repórteres da Associated Press.

Anwar disse no final de domingo que ambos os lados apresentariam as suas condições para a paz, mas "o que é importante é um cessar-fogo imediato".

"Espero que isto possa funcionar", foi citado Anwar pela agência noticiosa nacional da Malásia, Bernama. "Embora não seja tão mau como muitos outros países, temos de pôr um fim (à violência)."

A reunião seguiu-se com a pressão direta do Presidente dos EUA Donald Trump, que alertou que os Estados Unidos podem não prosseguir com acordos comerciais com qualquer dos países se as hostilidades continuarem.

Antes de partir para Kuala Lumpur, Phumtham disse a repórteres em Banguecoque que representantes dos EUA e da China também participarão como observadores. Disse que o foco principal seria num cessar-fogo imediato, mas sublinhou que a confiança poderia ser uma questão, já que o Camboja não parou os seus ataques.

"Informámos que não temos confiança no Camboja. Tudo o que fizeram indica que não são sinceros em resolver este problema. Por isso têm de mostrar os detalhes de como vão fazer para provar a sua sinceridade", disse Phumtham.

A violência marca uma instância rara de confronto militar aberto entre estados-membros da ASEAN, um bloco regional de 10 nações que se orgulha da não-agressão, diálogo pacífico e cooperação económica.

Numa declaração de segunda-feira, os ministros dos negócios estrangeiros da ASEAN reiteraram preocupação sobre o número crescente de mortos, destruição de propriedades públicas e deslocamento de um grande número de pessoas ao longo das áreas fronteiriças disputadas.

Exigiram os dois países a resolver as suas disputas através de negociações e expressaram apoio aos esforços para encontrar um meio-termo durante as negociações de segunda-feira.

O conflito também atraiu a atenção do Papa Leão XIV.

No Vaticano no domingo, o pontífice disse que estava a rezar por todos aqueles afetados pela guerra no mundo, incluindo "por aqueles afetados pelos confrontos na fronteira entre a Tailândia e o Camboja, especialmente as crianças e famílias deslocadas".

A fronteira de 800 quilómetros (500 milhas) entre a Tailândia e o Camboja tem sido o campo de disputada entre os dois países há décadas, mas confrontos passados foram limitados e breves.

As últimas tensões eclodiram em maio quando um soldado cambojano foi morto num confronto que criou uma ruptura das relações diplomáticas e agitou a política interna da Tailândia.