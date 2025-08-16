MUNDO
Polónia critica “estupidez” dos adeptos de futebol israelitas que exibiram faixa insultuosa num jogo
“A faixa escandalosa exibida pelos adeptos do Maccabi Haifa insulta a memória dos cidadãos polacos – vítimas da Segunda Guerra Mundial, incluindo 3 milhões de judeus”, afirma o líder polaco.
Faixa escandalosa exibida por torcedores do Maccabi Haifa insulta a memória dos cidadãos poloneses. / AFP
16 de agosto de 2025

O Presidente da Polónia condenou a “estupidez” dos adeptos de futebol israelitas que desfraldaram uma faixa chamando os polacos de “assassinos desde 1939”, um incidente que causou indignação e uma disputa diplomática.

“A faixa escandalosa exibida pelos adeptos do Maccabi Haifa insulta a memória dos cidadãos polacos – vítimas da Segunda Guerra Mundial, incluindo 3 milhões de judeus. Uma estupidez que nenhuma palavra pode justificar”, afirmou Karol Nawrocki na rede social norte-americana X na manhã de sexta-feira.

Num jogo da Liga Europa Conference, em Debrecen, na Hungria, contra o clube polaco Rakow Czestochowa, na quinta-feira, os adeptos israelitas ergueram uma faixa com as palavras “assassinos desde 1939”, numa referência histórica confusa.

Em 1 de setembro de 1939, a Alemanha nazista invadiu a Polónia, data que muitos historiadores consideram o início da Segunda Guerra Mundial na Europa.

Nawrocki criticou a faixa, dizendo que demonstrava “uma estupidez que nenhuma palavra pode justificar”.

A Embaixada de Israel em Varsóvia também criticou a faixa no X, dizendo: “Esses incidentes vergonhosos não reflectem o espírito da maioria dos adeptos israelitas.

Citando a publicação da Embaixada, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia, Radoslaw Sikorski, disse que espera que “os jovens israelitas sejam ensinados que, em 1939, a Alemanha nazista invadiu a Polónia e começou a assassinar seus cidadãos de todas as religiões e nacionalidades”.

O Ministro do Interior da Polónia também afirmou que “a distorção escandalosa da história polaca por hooligans israelitas” requer uma forte condenação.

“Não há nem nunca haverá consentimento para práticas tão vergonhosas”, escreveu Marcin Kierwinski no X.

Mais tarde, Sikorski afirmou que, se a Hungria ajudar Varsóvia a identificar esses adeptos israelitas, eles serão proibidos de voltar à Polónia.

