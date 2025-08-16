O Presidente da Polónia condenou a “estupidez” dos adeptos de futebol israelitas que desfraldaram uma faixa chamando os polacos de “assassinos desde 1939”, um incidente que causou indignação e uma disputa diplomática.

“A faixa escandalosa exibida pelos adeptos do Maccabi Haifa insulta a memória dos cidadãos polacos – vítimas da Segunda Guerra Mundial, incluindo 3 milhões de judeus. Uma estupidez que nenhuma palavra pode justificar”, afirmou Karol Nawrocki na rede social norte-americana X na manhã de sexta-feira.

Num jogo da Liga Europa Conference, em Debrecen, na Hungria, contra o clube polaco Rakow Czestochowa, na quinta-feira, os adeptos israelitas ergueram uma faixa com as palavras “assassinos desde 1939”, numa referência histórica confusa.

Em 1 de setembro de 1939, a Alemanha nazista invadiu a Polónia, data que muitos historiadores consideram o início da Segunda Guerra Mundial na Europa.

Nawrocki criticou a faixa, dizendo que demonstrava “uma estupidez que nenhuma palavra pode justificar”.