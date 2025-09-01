GUERRA EM GAZA
EUA levantam sanções sobre colonos israelitas, mas suspendem aprovação de vistos para palestinianos
A suspensão de vistos segue-se à revogação de vistos para funcionários palestinianos, impedindo-os de participar na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque em setembro.
Os EUA suspenderam a aprovação para quase todas as categorias de vistos de visitante para portadores de passaporte palestiniano de Gaza. / Reuters
1 de setembro de 2025

Os EUA suspenderam a aprovação para quase todas as categorias de vistos de visitante para portadores de passaporte palestiniano de Gaza, reportou The New York Times.

Restrições extensas delineadas num cabo do Departamento de Estado enviado para missões diplomáticas americanas em todo o mundo em 18 de agosto também impedirão muitos palestinianos da Cisjordânia ocupada e comunidades da diáspora de obterem vistos de não-imigrante, segundo quatro fontes americanas.

As medidas reforçadas afetam categorias de vistos para tratamento médico, educação universitária, visitas familiares e viagens de negócios, pelo menos temporariamente, reportou o jornal no domingo.

A suspensão de vistos segue-se à revogação de vistos na sexta-feira para funcionários palestinianos, o que os impede de participar na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque em setembro.

A medida surgiu depois de França, Reino Unido, Canadá e Austrália anunciarem planos para reconhecer a soberania palestiniana na próxima Assembleia Geral, juntando-se a 147 países que reconheceram a Palestina como um estado soberano.

O Departamento de Estado impôs sanções à Organização de Libertação da Palestina e à Autoridade Palestiniana em 31 de julho, negando vistos americanos aos seus membros.

Washington também levantou recentemente sanções sobre colonos israelitas ilegais acusados de atacar palestinianos na Cisjordânia ocupada.

Em janeiro, o Departamento do Tesouro dos EUA removeu oficialmente as sanções sobre colonos israelitas ilegais e grupos, incluindo o grupo de colonato Amana, acusados de cometer violência contra palestinianos na Cisjordânia ocupada em meio a um aumento nos ataques de colonos.

O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro anunciou o fim das sanções.

