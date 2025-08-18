Milhares de israelitas organizaram uma greve nacional, bloqueando autoestradas em várias cidades para pressionar o governo de Benjamin Netanyahu a alcançar um acordo de troca de prisioneiros com os palestinianos e pôr fim à sua guerra em curso em Gaza.
A greve geral de domingo foi convocada pelas famílias de reféns israelitas detidos em Gaza, que temem que a decisão da semana passada do governo israelita de ocupar Gaza completamente possa pôr em perigo a vida dos seus entes queridos.
Os manifestantes tentaram bloquear ruas, túneis e pontes em Jerusalém e Telavive, levando as autoridades a usar canhões de água para os dispersar.
Os manifestantes também incendiaram pneus, causando perturbações generalizadas no trânsito.
Centenas de empresas privadas, municípios e organizações juntaram-se à ação, enquanto a emissora pública KAN disse que milhares de manifestantes encerraram estradas principais, causando engarrafamentos de trânsito e suspensão dos serviços ferroviários.
Restaurantes e cafés também fecharam, enquanto o Haaretz informou que dezenas de artistas, celebridades e atletas israelitas manifestaram apoio e juntaram-se à greve.
Os principais sindicatos, incluindo advogados, médicos e o fórum empresarial, bem como a Universidade Hebraica de Jerusalém, também confirmaram a sua participação na greve.
A polícia israelita disse que 38 manifestantes foram detidos em todo o país durante a greve, segundo o diário Yedioth Ahronoth.
Oposição participa
O líder da oposição, Yair Lapid, visitou a Praça dos Reféns em Telavive para participar na greve.
"Estamos a paralisar o país hoje. Porque os nossos reféns não são peões que o governo pode sacrificar em prol do esforço de guerra, são cidadãos que o governo deve devolver às suas famílias", disse Lapid aos manifestantes num vídeo publicado no X.
"Eles não nos vão parar, não nos vão cansar e não nos vão esgotar. Continuaremos a lutar até os reféns regressarem a casa, haver um acordo e a guerra terminar", acrescentou.
O líder da Unidade Nacional, Benny Gantz, também manifestou apoio aos manifestantes, exigindo que o governo não ataque as famílias dos reféns.
O antigo ministro da Defesa, Yoav Gallant, também se juntou à greve em Telavive em apoio às famílias dos reféns.
"Temos o dever supremo de trazer toda a gente de volta", disse Gallant em declarações reproduzidas pelo diário Yedioth Ahronoth.
Reitores de universidades israelitas estiveram presentes nos protestos para exigir que o governo Netanyahu alcance um cessar-fogo e um acordo de troca de reféns.
"Em março passado, todos os dirigentes de universidades e faculdades em Israel assinaram uma carta ao primeiro-ministro. Afirmámos claramente que o governo deve completar o acordo e trazer todos de volta", disse Daniel Chamovitz, reitor da Universidade Ben-Gurion do Negueve, no seu discurso.
"Esta não foi uma reivindicação política; foi uma exigência moral e consciente", acrescentou.
Extrema-direita
A oposição de extrema-direita e membros de extrema-direita do governo israelita denunciaram a greve, com o ministro das Finanças de extrema-direita Bezalel Smotrich a acusar os organizadores de "manipulação emocional que beneficia o Hamas".
"Como parece agora, apesar de uma escalada louca por parte de meios de comunicação irresponsáveis e uma série de atores políticos interesseiros, a campanha não está a ganhar tração e envolve muito poucas pessoas", alegou.
O ministro da Segurança Nacional de extrema-direita, Itamar Ben-Gvir, disse no X que os manifestantes são "as mesmas pessoas que enfraqueceram Israel então e estão a tentar fazê-lo novamente hoje".
Em 8 de agosto, o Gabinete de Segurança de Israel aprovou o plano de Netanyahu para ocupar completamente a Cidade de Gaza, provocando forte reação internacional de muitos países e organismos de direitos humanos.
Segundo estimativas israelitas, cerca de 50 reféns permanecem em Gaza, incluindo 20 que se acredita estarem vivos, enquanto Israel detém mais de 10.800 palestinianos nas suas prisões em condições terríveis, com grupos de direitos humanos a relatarem mortes devido a tortura, fome e negligência médica.