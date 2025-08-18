Milhares de israelitas organizaram uma greve nacional, bloqueando autoestradas em várias cidades para pressionar o governo de Benjamin Netanyahu a alcançar um acordo de troca de prisioneiros com os palestinianos e pôr fim à sua guerra em curso em Gaza.

A greve geral de domingo foi convocada pelas famílias de reféns israelitas detidos em Gaza, que temem que a decisão da semana passada do governo israelita de ocupar Gaza completamente possa pôr em perigo a vida dos seus entes queridos.

Os manifestantes tentaram bloquear ruas, túneis e pontes em Jerusalém e Telavive, levando as autoridades a usar canhões de água para os dispersar.

Os manifestantes também incendiaram pneus, causando perturbações generalizadas no trânsito.

Centenas de empresas privadas, municípios e organizações juntaram-se à ação, enquanto a emissora pública KAN disse que milhares de manifestantes encerraram estradas principais, causando engarrafamentos de trânsito e suspensão dos serviços ferroviários.

Restaurantes e cafés também fecharam, enquanto o Haaretz informou que dezenas de artistas, celebridades e atletas israelitas manifestaram apoio e juntaram-se à greve.

Os principais sindicatos, incluindo advogados, médicos e o fórum empresarial, bem como a Universidade Hebraica de Jerusalém, também confirmaram a sua participação na greve.

A polícia israelita disse que 38 manifestantes foram detidos em todo o país durante a greve, segundo o diário Yedioth Ahronoth.

Oposição participa

O líder da oposição, Yair Lapid, visitou a Praça dos Reféns em Telavive para participar na greve.

"Estamos a paralisar o país hoje. Porque os nossos reféns não são peões que o governo pode sacrificar em prol do esforço de guerra, são cidadãos que o governo deve devolver às suas famílias", disse Lapid aos manifestantes num vídeo publicado no X.

"Eles não nos vão parar, não nos vão cansar e não nos vão esgotar. Continuaremos a lutar até os reféns regressarem a casa, haver um acordo e a guerra terminar", acrescentou.