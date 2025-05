A Organização das Nações Unidas (ONU) está a considerar uma revisão profunda que mudará os principais departamentos e transferir recursos para todo o mundo, de acordo com um memorando interno preparado por altos funcionários responsáveis pela reforma da organização mundial.

A revisão de alto nível ocorre num momento em que as agências da ONU se esforçam para lidar com as consequências dos cortes da ajuda externa dos EUA sob o Presidente Donald Trump, que estão a destruir as agências humanitárias.

O documento de seis páginas, classificado como “estritamente confidencial” e analisado pela Reuters, contém uma lista do que chama de “sugestões” que consolidariam dezenas de agências da ONU em quatro departamentos principais: paz e segurança, assuntos humanitários, desenvolvimento sustentável e direitos humanos.

Numa das opções, por exemplo, os aspetos operacionais do Programa Alimentar Mundial, da agência da ONU para as crianças, da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da agência da ONU para os refugiados seriam transformados numa única entidade humanitária.

O memorando contém uma série de sugestões, algumas grandes, outras pequenas, outras especulativas, que, se forem todas adotadas, representarão as reformas mais abrangentes das últimas décadas.

Sugere a fusão da agência da ONU para a SIDA com a OMS e a redução da necessidade de até seis tradutores nas reuniões. Outra sugestão propõe a fusão da Organização Mundial do Comércio - que não é uma entidade da ONU - com as agências de desenvolvimento da ONU.

TRT Global - ONU implora por financiamento urgente para alimentar refugiados rohingya no Bangladesh Sem novos financiamentos urgentes, as rações mensais devem ser reduzidas para metade para 6$ por pessoa, abaixo dos atuais 12,50$ por pessoa. 🔗

Ponto de partida

Um funcionário familiarizado com o memorando descreveu-o como um ponto de partida.

Mas a linguagem da autoavaliação interna parece confirmar o que tanto os apoiantes como os críticos da organização global têm dito há muito tempo: que a ONU precisa de ser simplificada. Numa série de observações, o memorando refere-se a “mandatos que se sobrepõem”, “utilização ineficaz de recursos”, “fragmentação e duplicação” e destaca o aumento de cargos de alta responsabilidade.

E também descreve os “desafios sistémicos” que a ONU enfrenta, problemas que se agravam à medida que a Assembleia Geral continua a acrescentar missões e programas.

“O aumento dos mandatos, muitas vezes sem estratégias claras de saída, e as complexidades resultaram em sobreposições significativas, ineficiências e aumento dos custos”, afirma o documento.

O memorando foi preparado por um grupo de trabalho nomeado em março pelo Secretário-Geral, António Guterres, que afirmou na altura que a organização precisava de se tornar mais eficaz em termos de custos.

O grupo de trabalho, que está a considerar mudanças estruturais a longo prazo, vem juntar-se aos esforços de redução de custos a curto prazo. Alguns diplomatas descreveram o esforço como um passo proactivo para ajudar a evitar cortes mais profundos por parte dos EUA.

“O memorando é o resultado de um exercício para gerar ideias e pensamentos de altos funcionários sobre como alcançar a visão do Secretário-Geral”, disse o porta-voz de Guterres, Stephane Dujarric.

Guterres tem defendido à reforma da ONU há muito tempo. Durante uma reunião com Trump em 2017, o Secretário-Geral disse ao Presidente dos EUA que a organização mundial estava sobrecarregada com “estruturas fragmentadas, falhas bizantinas, burocracia interminável”.

Mas está agora a enfrentar uma das maiores crises financeiras da sua história de 80 anos. No início do ano, os Estados Unidos, o maior doador da ONU, já tinham cerca de 1,5 mil milhões de dólares em atraso nos pagamentos obrigatórios para o orçamento regular e 1,2 mil milhões de dólares em atraso para a manutenção da paz.

Desde que Trump tomou posse em janeiro, cortou milhares de milhões de dólares em ajuda externa como parte da sua política externa “America First”.

Cortes e mudanças geopolíticas

O memorando não mencionou nenhum país pelo nome, mas refere claramente que “as mudanças geopolíticas e as reduções substanciais no orçamento da ajuda externa estão a pôr em causa a legitimidade e a eficácia da Organização”.

Entre os impactos: o gabinete humanitário da ONU, que enfrenta um défice de 58 milhões de dólares, reduziu 20% do seu pessoal. A UNICEF prevê uma redução de 20% do seu orçamento e a agência das Nações Unidas para a migração prevê uma redução de 30% do orçamento, afetando 6000 postos de trabalho.

Os cortes estão a “ter um impacto imediato e devastador”, disse Bob Rae, embaixador canadiano e presidente do Conselho Económico e Social da ONU, na segunda-feira.

“O que está a acontecer é terrível - estamos a cortar as rações nos campos de refugiados”, disse Rae.

O memorando também sugere a deslocação de alguns funcionários da ONU de cidades mais caras para locais de custo mais baixo e a fusão de operações em Roma. Outro memorando interno, mais curto, enviado a altos funcionários da ONU na semana passada e visto pela Reuters, dizia-lhes para prepararem até 16 de maio uma lista de funções que poderiam ser desempenhadas fora de Nova Iorque ou Genebra.

“Temos de tomar medidas corajosas e imediatas para melhorar a forma como trabalhamos, maximizando a eficiência e reduzindo os custos”, dizia o segundo memorando. Centenas de funcionários da ONU protestaram contra a perda de empregos em Genebra a 1 de maio.

O pessoal que apoia diretamente a Assembleia Geral das Nações Unidas e o Conselho de Segurança em Nova Iorque permaneceriam nas suas funções, segundo o memorando.