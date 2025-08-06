O Presidente dos EUA, Donald Trump, receberá os líderes da Arménia e do Azerbaijão para conversações de paz na Casa Branca na sexta-feira, disse uma autoridade norte-americana à agência de notícias Reuters.
A autoridade disse na terça-feira que é possível que a estrutura para um acordo de paz seja anunciada na reunião de sexta-feira.
O Washington Post foi o primeiro a noticiar as negociações.
As relações entre o Azerbaijão e a Arménia estão tensas desde 1991, quando as forças armadas arménias ocuparam Karabakh, um território internacionalmente reconhecido como parte do Azerbaijão, e sete regiões adjacentes, incluindo Kalbajar.
A maior parte do território foi libertada pelo Azerbaijão durante uma guerra de 44 dias no outono de 2020.
Em setembro de 2023, o Azerbaijão estabeleceu soberania total em Karabakh após a rendição das forças separatistas na região.
Os líderes dos países se reuniram em julho em Abu Dhabi para conversações.