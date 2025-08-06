MUNDO
Trump vai acolher negociações de paz entre líderes da Arménia e do Azerbaijão
Uma autoridade norte-americana disse que é possível que um acordo de paz seja anunciado durante a reunião de sexta-feira.
A autoridade norte-americana diz que Trump pode anunciar um acordo de paz entre os dois países na sexta-feira. / AP
há 19 horas

O Presidente dos EUA, Donald Trump, receberá os líderes da Arménia e do Azerbaijão para conversações de paz na Casa Branca na sexta-feira, disse uma autoridade norte-americana à agência de notícias Reuters.

A autoridade disse na terça-feira que é possível que a estrutura para um acordo de paz seja anunciada na reunião de sexta-feira.

O Washington Post foi o primeiro a noticiar as negociações.

As relações entre o Azerbaijão e a Arménia estão tensas desde 1991, quando as forças armadas arménias ocuparam Karabakh, um território internacionalmente reconhecido como parte do Azerbaijão, e sete regiões adjacentes, incluindo Kalbajar.

A maior parte do território foi libertada pelo Azerbaijão durante uma guerra de 44 dias no outono de 2020.

Em setembro de 2023, o Azerbaijão estabeleceu soberania total em Karabakh após a rendição das forças separatistas na região.

Os líderes dos países se reuniram em julho em Abu Dhabi para conversações.

