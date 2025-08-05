O Embaixador da Ucrânia na Türkiye afirmou que Kiev está a trabalhar para organizar uma visita do Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ao país devastado pela guerra.

Numa entrevista à agência de notícias RBC-Ucrânia na segunda-feira, o embaixador ucraniano na Türkiye, Nariman Dzhelyalov, disse que Kiev está ativamente empenhada em organizar essa visita, que seria a primeira de Erdogan desde o início da guerra em curso entre a Rússia e a Ucrânia, em fevereiro de 2022.

O presidente turco esteve pela última vez na Ucrânia durante uma visita de trabalho à cidade oriental de Lviv, em agosto de 2022.

“O presidente (ucraniano) Volodymyr Zelensky fez o convite pessoalmente, e eu reiterei-o durante o meu encontro com o presidente turco,” disse Dzhelyalov, referindo-se à reunião com Erdogan no início do mês passado, quando apresentou a sua carta credencial.

Laços económicos