Nariman Dzhelyalov diz que a ratificação do acordo de livre comércio entre a Türkiye e a Ucrânia pode tornar-se no foco central da visita.
Kiev trabalha em visita do Presidente da Türkiye
Dzhelyalov foi nomeado embaixador da Ucrânia em Ancara em maio passado. (Foto: X/@Communications) / Others
5 de agosto de 2025

O Embaixador da Ucrânia na Türkiye afirmou que Kiev está a trabalhar para organizar uma visita do Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ao país devastado pela guerra.

Numa entrevista à agência de notícias RBC-Ucrânia na segunda-feira, o embaixador ucraniano na Türkiye, Nariman Dzhelyalov, disse que Kiev está ativamente empenhada em organizar essa visita, que seria a primeira de Erdogan desde o início da guerra em curso entre a Rússia e a Ucrânia, em fevereiro de 2022.

O presidente turco esteve pela última vez na Ucrânia durante uma visita de trabalho à cidade oriental de Lviv, em agosto de 2022.

“O presidente (ucraniano) Volodymyr Zelensky fez o convite pessoalmente, e eu reiterei-o durante o meu encontro com o presidente turco,” disse Dzhelyalov, referindo-se à reunião com Erdogan no início do mês passado, quando apresentou a sua carta credencial.

Laços económicos

Ao expressar que a visita exige um esforço significativo devido a “muitos fatores que dificultam a sua realização,” Dzhelyalov acrescentou que a ratificação do acordo de livre comércio entre os dois países poderá ser o foco central da visita.

“Este acordo é importante para uma parte significativa dos nossos negócios, embora possa gerar preocupações para alguns devido ao aumento da concorrência. No entanto, trata-se de uma decisão política. O Presidente Zelensky propôs que o acordo fosse ratificado durante a visita de Erdogan, o que seria um gesto forte e simbólico,” afirmou.

As autoridades turcas ainda não comentaram as declarações de Dzhelyalov.

No ano passado, em agosto, Ancara ratificou o acordo de livre comércio assinado com Kiev em 3 de fevereiro de 2022.

A Türkiye desempenhou um papel de mediação entre a Rússia e a Ucrânia, sediando negociações de paz nos primeiros meses do conflito e, posteriormente, renovando as conversas entre os dois lados em Istambul nos dias 16 de maio, 2 de junho e 23 de julho, respectivamente.

