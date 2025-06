O Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, conversou por telefone com o Primeiro-Ministro da Hungria, Viktor Orbán, para discutir os laços bilaterais, bem como desenvolvimentos regionais e globais, anunciou a Direção das Comunicações da Türkiye.

Durante a conversa no sábado, Erdogan expressou o compromisso da Türkiye em fortalecer as relações com a Hungria em todos os setores.

Ele também destacou que as próximas reuniões do Conselho de Cooperação Estratégica de Alto Nível e do Mecanismo de Consulta Conjunta irão aprofundar ainda mais a cooperação entre os dois países.

O líder turco aproveitou a ocasião para desejar um feliz aniversário ao Primeiro-Ministro Orbán durante a ligação.

A Türkiye e a Hungria elevaram a sua relação para uma parceria estratégica em 2013, com a criação do Conselho de Cooperação Estratégica de Alto Nível.

Nos últimos anos, os laços entre os dois países continuaram expandir-se, com uma crescente colaboração nos campos político, económico e cultural.