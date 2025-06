Um avião Boeing 787-8 Dreamliner da Air India com destino a Nova Deli regressou à sua origem em Hong Kong como medida de precaução, depois de o piloto ter suspeitado de um problema técnico em pleno voo, disse à Reuters uma fonte com conhecimento direto do assunto.

O incidente ocorreu esta segunda-feira, dias depois de um voo da Air India com destino a Londres, que utilizava o mesmo tipo de avião Boeing, se ter despenhado na cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia, momentos após a descolagem, matando 241 das 242 pessoas que seguiam a bordo.

O avião Dreamliner que efectuava o voo AI315 da Air India, com partida de Hong Kong, segunda-feira, está agora a ser submetido a verificações, disse a fonte.

O voo AI315 descolou de Hong Kong às 12h16 e aterrou pouco mais de uma hora depois, de acordo com os dados de localização do Flightradar24.

A Boeing e a Air India não responderam de imediato a um pedido de comentário sobre o voo Hong Kong-Nova Deli.