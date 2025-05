Uma suspeita está sob custódia um dia depois de uma mulher muçulmana ter sido atacada numa biblioteca pública perto da cidade canadiana de Toronto, tendo a agressora tentado incendiar o hijab da vítima, de acordo com um comunicado da polícia no domingo.



“A vítima encontrava-se na biblioteca a estudar quando foi abordada por uma mulher desconhecida”, declarou a polícia regional de Durham num comunicado. “A mulher começou a gritar profanidades para a vítima e a atirar-lhe objectos à cabeça”.



“A suspeita tentou então remover o hijab da vítima, enquanto derramava um líquido desconhecido sobre o lenço. A suspeita pegou então num isqueiro e tentou pegar fogo ao hijab”.

A vítima gritou por socorro e os seguranças da biblioteca intervieram. A polícia disse que a suspeita fugiu, mas foi detida algumas horas mais tarde.



O Conselho Nacional dos Muçulmanos Canadianos (NCCM) declarou, num comunicado de imprensa, estar “horrorizado” com o incidente.



“É escandaloso que este tipo de violência se tenha tornado uma ocorrência regular na nossa comunidade”, afirmou o Diretor Executivo do NCCM, Stephen Brown. “Os incidentes de islamofobia aumentaram exponencialmente nos últimos anos.



“Chegou o momento de os nossos dirigentes eleitos se mobilizarem e abordarem esta questão em colaboração”, acrescentou.



O Presidente da Câmara de Ajax, Shaun Collier, e o Presidente do conselho da biblioteca, Piyali Correya, emitiram uma declaração conjunta na página da internet da cidade.



“Para a vítima deste ato terrível e para todos os que se sentiram afectados, magoados ou desanimados com este ataque - especialmente porque ocorreu durante o Ramadão, um mês de paz e de ligação espiritual - estamos aqui para vos apoiar e para nos erguermos contra todas as formas de ódio e de intolerância”, afirmou.



Brown disse que o NCCM pediu à polícia que tratasse o incidente como um crime de ódio.