Brad Pitt e Joaquin Phoenix participam como produtores no filme sobre Gaza "A Voz de Hind Rajab"
Brad Pitt, Joaquin Phoenix e Rooney Mara participaram como produtores executivos no filme de Kaouther Ben Hania, que conta a história de Hind Rajab, uma menina de seis anos morta em Gaza sob fogo israelita.
Brad Pitt e Joaquin Phoenix participam como produtores no filme sobre Gaza intitulado «A Voz de Hind Rajab» / AP
28 de agosto de 2025

Os famosos nomes de Hollywood Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonathan Glazer e Alfonso Cuaron participaram como produtores executivos no filme de Kaouther Ben Hania, intitulado The Voice of Hind Rajab, ("A Voz de Hind Rajab"). Isto deu ainda mais destaque ao drama que se passa em Gaza, antes da estreia mundial no Festival de Cinema de Veneza, a 3 de setembro.

O filme reconstitui as últimas horas de Hind Rajab, de seis anos, que, em janeiro de 2024, enquanto a sua família fugia da cidade de Gaza, ligou para voluntários da Cruz Vermelha de dentro de um carro crivado de balas disparadas pelas forças israelitas. Hind foi encontrada morta mais tarde. O filme utiliza gravações de voz baseadas nas chamadas telefónicas desesperadas de Hind enquanto as equipas de resgate tentavam chegar até ela.

Israel alegou que não havia soldados na região naquele momento, mas investigações independentes realizadas pelo The Washington Post e pela Sky News confirmaram a presença de tanques israelitas na área. A Al Jazeera identificou 335 buracos de bala no carro da família.

Ben Hania, nomeado para o Óscar no ano passado com o filme Four Daughters, afirmou: «Não consigo aceitar um mundo em que ninguém responde ao pedido de ajuda de uma criança. O cinema pode preservar a memória. O cinema pode resistir ao esquecimento. Que a voz de Hind Rajab seja ouvida.»

O filme foi produzido por Nadim Cheikhrouha (Mime/Tanit Films), Odessa Rae (RaeFilm Studios) e James Wilson (JW Films). A The Party Film Sales está a garantir acordos de distribuição em toda a Europa, enquanto a CAA Media Finance está a assumir a distribuição na América do Norte.

A estreia em Veneza acontecerá num momento em que a guerra em Gaza domina o cenário do festival.

O 82.º Festival de Cinema de Veneza foi inaugurado esta semana com o tradicional desfile das estrelas de Hollywood. O genocídio em Gaza esteve em destaque tanto na frente como nos bastidores do tapete vermelho.

Manifestantes pró-Palestina reuniram-se no Lido para pedir o fim do massacre perpetrado por Israel. Produtores de cinema e artistas chamaram a atenção para as dificuldades vividas pelos palestinianos.

