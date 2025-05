Israel atacou zonas próximas do Hospital Nasser, em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza sitiada, causando vítimas, incluindo um jornalista palestiniano que foi queimado vivo depois de Telavive ter atacado uma tenda de jornalistas perto do hospital.

Nas imagens perturbadoras que circularam na Internet no domingo, o jornalista pode ser visto a ser consumido pelo fogo, enquanto os palestinianos e as equipas de salvamento tentavam desesperadamente apagar o fogo.

Os relatos sugerem que o jornalista é Ahmed Mansour, pai e jornalista do Palestine Today.

"Os mísseis (israelitas) queimaram o colega Ahmed Mansour, que ainda se encontra nos cuidados intensivos, ao sofrer queimaduras graves devido ao ataque à tenda onde se encontrava no acampamento dos jornalistas no Hospital Nasser", afirmou Wael Abo Omar, jornalista palestiniano na sua conta do X.

Mahmoud Bassam, fotojornalista residente em Gaza, afirmou que Mansour "precisa de um milagre" para recuperar das queimaduras graves.

Mais dois jornalistas terão sido mortos no ataque e outros ficaram feridos.

TRT Global - Ataque aéreo de Israel matou dois jornalistas palestinianos em 24 horas Ataque aéreo de Israel matou dois jornalistas 🔗

Guerra contra os jornalistas

O ataque brutal de Israel é o mais recente de uma série de agressões contra jornalistas que cobrem o genocídio no enclave bloqueado.

No final de março, Israel matou o correspondente da Al Jazeera, Hossam Shabat, e o repórter do Palestine Today, Mohammed Mansour.

Desde o início do genocídio em Gaza, Israel tem bloqueado o acesso a jornalistas estrangeiros, continuando a visar os palestinianos que cobrem a carnificina.

No ano passado, Shabat afirmou que o problema não era a falta de acesso aos jornalistas estrangeiros, mas sim a falta de respeito pelos jornalistas palestinianos que arriscam a vida a cobrir o genocídio.

As últimas mortes elevam para mais de 210 o número de jornalistas mortos por Israel.

No final de março, quando questionados sobre se o assassinato de jornalistas pode ser considerado um crime de guerra, os EUA recusaram-se a dar uma resposta direta, afirmando que Washington estará sempre ao lado das necessidades de Israel.