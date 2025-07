A Nvidia disse na terça-feira que vai retomar as vendas de seus chips de inteligência artificial (IA) H20 para a China depois que o governo dos EUA se comprometeu a remover as restrições de licenciamento.

“O governo dos EUA garantiu à NVIDIA que as licenças serão concedidas e a NVIDIA espera começar as entregas em breve. Finalmente, (CEO Jensen) Huang anunciou uma nova GPU NVIDIA RTX PRO totalmente compatível que ‘é ideal para IA gêmea digital para fábricas inteligentes e logística’ ", disse a empresa em um comunicado.

Em abril, Washington restringiu a Nvidia de vender seus chips H20 para a China em uma escalada de sua guerra tecnológica com Pequim, dizendo que seria necessário ter uma licença de exportação “para o futuro indefinido” para vender os chips para o país.

A Nvidia disse que esperava reduzir os encargos até 5,5 mil milhões de dólares no seu primeiro trimestre fiscal devido aos requisitos de exportação dos EUA agora impostos aos seus chips H20 para o mercado chinês.

De acordo com a declaração da Nvidia, Huang reuniu-se com os decisores políticos dos EUA e com o Presidente Donald Trump, reiterando o apoio da Nvidia às iniciativas da administração para impulsionar a produção local e as infra-estruturas domésticas de IA, criar emprego e garantir que a América lidera o mundo em IA.

Em Pequim, Huang também se reuniu com representantes do governo e da comunidade empresarial para falar sobre a forma como a IA irá aumentar a produção e proporcionar novas oportunidades. As conversações centraram-se na forma como os cientistas de todo o mundo podem desenvolver uma IA segura e protegida para benefício de todos.

“Como Huang referiu durante as suas visitas, o mundo atingiu um ponto de inflexão - a IA tornou-se um recurso fundamental, tal como a energia, a água e a Internet. Jensen enfatizou o compromisso da Nvidia em apoiar a pesquisa de código aberto, modelos de fundação e aplicativos que democratizam a IA e capacitarão as economias emergentes em todas as regiões, incluindo América Latina, Europa, Ásia e além”, observou.

“Os modelos de pesquisa e fundação de código aberto de uso geral são a espinha dorsal da inovação em IA”, disse Huang. “Acreditamos que todo modelo civil deve funcionar melhor na pilha de tecnologia dos EUA, incentivando as nações em todo o mundo a escolher a América.”

Após o anúncio, as ações da Nvidia subiram mais de 4% no fecho de terça-feira.

No mês passado, Washington e Pequim chegaram a um acordo sobre um projecto de estrutura comercial que permitiu aos EUA aliviar as suas restrições às exportações de tecnologia e à China reduzir as suas regras de exportação de terras raras.