O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse que espera que um acordo de cessar-fogo em Gaza entre Israel e o grupo de resistência palestiniano Hamas seja alcançado em breve.

"Gaza — estamos a falar, e esperamos conseguir resolver isso na próxima semana", disse Trump aos jornalistas na Base Aérea Andrews em Maryland, no domingo.

Trump anunciou anteriormente que Israel aceitou as condições necessárias para um cessar-fogo de 60 dias em Gaza, com a proposta apresentada ao Hamas pelo Catar e Egito.

O Hamas respondeu positivamente e disse estar pronto para prosseguir com as negociações para implementar o acordo de cessar-fogo e trocar prisioneiros.

Embora Israel tenha afirmado que as alterações do Hamas à proposta do Catar eram inaceitáveis, a sua delegação ainda assim viajou para Doha para as negociações.

As negociações em Doha centraram-se num cessar-fogo temporário de 60 dias, a libertação de 10 prisioneiros israelitas vivos e 18 mortos e discussões sobre uma trégua permanente.

Embora muitas questões tenham sido supostamente resolvidas, o principal ponto de discórdia continua a ser a insistência de Israel em manter o controlo sobre uma zona tampão em torno do perímetro de Gaza.

Mesmo que seja alcançado um cessar-fogo, Israel anunciou planos para continuar a manter uma presença militar em Rafah e estabelecer um "campo de recolha" como parte do seu objetivo de deportar palestinianos para outros países.