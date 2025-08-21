Fez-se história na Casa Branca quando o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levou os líderes da Arménia e do Azerbaijão a Washington para uma importante cimeira de paz - um evento que parece ter finalmente encerrado um dos mais longos conflitos resultantes do colapso da União Soviética.

O Primeiro-Ministro da Arménia, Nikol Pashinyan, e o Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, assinaram cada um novos acordos estratégicos com os EUA antes de aprovarem uma declaração conjunta em que os seus países se comprometem a resolver pacificamente o seu conflito de décadas.

Duas componentes fundamentais deste caminho para a paz são o reconhecimento mútuo das fronteiras internacionalmente reconhecidas de cada um - sem quaisquer reivindicações territoriais - e a criação de uma rota de trânsito que ligue o Azerbaijão propriamente dito ao seu exclave do Naquichevão através de uma estreita faixa do sul da Arménia.

Este corredor, conhecido como Rota de Trump para a paz e a prosperidade internacionais (TRIPP), será gerido por um consórcio empresarial apoiado pelos EUA durante 99 anos.

A ideia de um corredor de transportes nesta região não é nova. De facto, essa rota existiu sob várias formas durante décadas, até que a Arménia a bloqueou na década de 1990.

Após a Segunda Guerra de Karabakh, o conceito foi reavivado como o Corredor de Zangezur, embora não se tenham registado grandes progressos.

Mas ninguém se queixa, porque o corredor serve os interesses de todas as partes, independentemente do nome que lhe for dado.

O que a Türkiye ganha

Para a Türkiye, há duas implicações geopolíticas principais que decorrem da normalização entre a Arménia e o Azerbaijão.

A primeira é a possibilidade de uma maior resiliência nas rotas de transporte que ligam a Türkiye ao coração da massa terrestre euro-asiática.

Atualmente, a principal rota da Türkiye passa pela Geórgia e pelo Azerbaijão, atravessando depois o Mar Cáspio até à Ásia Central.

Esta rota foi testada e comprovada e ajudou a solidificar o papel da Türkiye como um centro de transportes regional. As ligações de trânsito, como o caminho de ferro Baku-Tbilisi-Kars, e os gasodutos de energia, como o Baku-Tbilisi-Ceyhan e o Corredor de Gás do Sul, têm sido fundamentais para a conetividade da Türkiye com os mercados globais.

A TRIPP não foi concebida para competir com estas rotas estabelecidas, mas sim para as complementar.

A adição de uma segunda rota através do Naquichevão, da Arménia e depois do Azerbaijão propriamente dito proporcionaria uma alternativa para uso comercial e acrescentaria redundância, assegurando que o comércio da Türkiye a leste permanece seguro, mesmo que a instabilidade regional ou os acontecimentos geopolíticos perturbem o corredor georgiano.

Além disso, este corredor também proporciona à Türkiye a ligação mais direta de trânsito e comunicações com o resto do mundo turco na Eurásia.

Este facto permite uma realização geopolítica mais vasta - uma maior integração na Organização dos Estados Turcos (OTS).

Desde a sua criação como Conselho Turco em 2009, a OTS tem procurado aprofundar os laços culturais, históricos e linguísticos comuns, reforçando simultaneamente as relações económicas e comerciais entre os países etnicamente turcos da Eurásia.