Fez-se história na Casa Branca quando o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levou os líderes da Arménia e do Azerbaijão a Washington para uma importante cimeira de paz - um evento que parece ter finalmente encerrado um dos mais longos conflitos resultantes do colapso da União Soviética.
O Primeiro-Ministro da Arménia, Nikol Pashinyan, e o Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, assinaram cada um novos acordos estratégicos com os EUA antes de aprovarem uma declaração conjunta em que os seus países se comprometem a resolver pacificamente o seu conflito de décadas.
Duas componentes fundamentais deste caminho para a paz são o reconhecimento mútuo das fronteiras internacionalmente reconhecidas de cada um - sem quaisquer reivindicações territoriais - e a criação de uma rota de trânsito que ligue o Azerbaijão propriamente dito ao seu exclave do Naquichevão através de uma estreita faixa do sul da Arménia.
Este corredor, conhecido como Rota de Trump para a paz e a prosperidade internacionais (TRIPP), será gerido por um consórcio empresarial apoiado pelos EUA durante 99 anos.
A ideia de um corredor de transportes nesta região não é nova. De facto, essa rota existiu sob várias formas durante décadas, até que a Arménia a bloqueou na década de 1990.
Após a Segunda Guerra de Karabakh, o conceito foi reavivado como o Corredor de Zangezur, embora não se tenham registado grandes progressos.
Mas ninguém se queixa, porque o corredor serve os interesses de todas as partes, independentemente do nome que lhe for dado.
O que a Türkiye ganha
Para a Türkiye, há duas implicações geopolíticas principais que decorrem da normalização entre a Arménia e o Azerbaijão.
A primeira é a possibilidade de uma maior resiliência nas rotas de transporte que ligam a Türkiye ao coração da massa terrestre euro-asiática.
Atualmente, a principal rota da Türkiye passa pela Geórgia e pelo Azerbaijão, atravessando depois o Mar Cáspio até à Ásia Central.
Esta rota foi testada e comprovada e ajudou a solidificar o papel da Türkiye como um centro de transportes regional. As ligações de trânsito, como o caminho de ferro Baku-Tbilisi-Kars, e os gasodutos de energia, como o Baku-Tbilisi-Ceyhan e o Corredor de Gás do Sul, têm sido fundamentais para a conetividade da Türkiye com os mercados globais.
A TRIPP não foi concebida para competir com estas rotas estabelecidas, mas sim para as complementar.
A adição de uma segunda rota através do Naquichevão, da Arménia e depois do Azerbaijão propriamente dito proporcionaria uma alternativa para uso comercial e acrescentaria redundância, assegurando que o comércio da Türkiye a leste permanece seguro, mesmo que a instabilidade regional ou os acontecimentos geopolíticos perturbem o corredor georgiano.
Além disso, este corredor também proporciona à Türkiye a ligação mais direta de trânsito e comunicações com o resto do mundo turco na Eurásia.
Este facto permite uma realização geopolítica mais vasta - uma maior integração na Organização dos Estados Turcos (OTS).
Desde a sua criação como Conselho Turco em 2009, a OTS tem procurado aprofundar os laços culturais, históricos e linguísticos comuns, reforçando simultaneamente as relações económicas e comerciais entre os países etnicamente turcos da Eurásia.
Em segundo lugar, a normalização entre Yerevan e Baku cria mais espaço político para a normalização entre a Türkiye e a Arménia.
A Türkiye e a Arménia têm tido uma relação difícil ao longo das últimas décadas. Embora a Türkiye tenha sido um dos primeiros países a reconhecer a independência da Arménia após o colapso da União Soviética em 1991, as relações azedaram rapidamente após a invasão do Azerbaijão pela Arménia no início da década de 1990.
Em 1993, a Türkiye co-patrocinou uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que apelava às forças arménias para que se retirassem da região azerbaijanesa de Kelbajar, que tinham ocupado durante os combates.
No final desse ano, as relações diplomáticas entre os dois países cessaram e a Türkiye fechou a sua fronteira com a Arménia. Desde então, o relacionamento diplomático entre a Türkiye e a Arménia tem sido de dois passos em frente e um passo atrás.
Antes de libertar todo o seu território em setembro de 2023, o Azerbaijão recuperou grande parte do território que lhe foi retirado pela Arménia na década de 1990, durante a Segunda Guerra de Karabakh, em 2020.
Quando Kelbajar voltou ao controlo do Azerbaijão, em novembro de 2020, muitos se perguntaram se isso poderia abrir caminho a um novo compromisso diplomático entre a Türkiye e a Arménia.
No entanto, para além da questão específica de Kelbajar, Ancara tem defendido sistematicamente que só poderão ser realizadas verdadeiras negociações com Yerevan quando a Arménia e o Azerbaijão normalizarem as suas relações e assinarem um acordo de paz.
Agora que um tratado de paz parece estar em vias de ser ratificado, poderão estar a surgir novas possibilidades para as relações entre a Türkiye e a Arménia.
O panorama geral
É de salientar que os benefícios da normalização entre a Arménia e o Azerbaijão não se limitam a Ancara e a Baku. Também se estendem a Yerevan.
A Arménia é um país pobre e, ao longo das últimas três décadas e meia de conflito congelado sobre Karabakh, tem sido excluída de muitos dos principais projectos de infra-estruturas energéticas e de transportes da região.
É difícil quantificar exatamente o investimento estrangeiro que a Arménia perdeu em consequência disso, mas é seguro dizer que milhares de milhões de dólares em projectos potenciais passaram ao lado do país devido ao conflito não resolvido com o Azerbaijão.
Agora que a paz parece estar ao alcance da mão e que a Arménia está prestes a estabelecer relações normais com todos os seus vizinhos, estará bem posicionada para participar em novas iniciativas de infra-estruturas energéticas e comerciais.
Com o tempo, isto poderá trazer benefícios substanciais para a economia da Arménia.
Para a Türkiye, o acordo de paz entre a Arménia e o Azerbaijão representa mais do que apenas novas infra-estruturas - assinala uma oportunidade estratégica de cooperar com o Cáucaso Meridional de uma forma que promove a estabilidade, o crescimento económico e a conetividade regional.
Ao complementar os corredores de trânsito existentes, abrindo a porta à normalização com a Arménia e ligando o mundo turco mais estreitamente do que nunca, a Türkiye pode ajudar a inaugurar uma nova era no Cáucaso Meridional - uma era em que a cooperação substitui o conflito e a prosperidade partilhada se torna a base de uma paz duradoura.