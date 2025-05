Grupos de defesa dos direitos humanos e ONG estão a levar o governo do Reino Unido a tribunal, acusando-o de violar o direito internacional ao fornecer peças de caças a Israel em plena guerra em Gaza.

Com o apoio da Amnistia, da Human Rights Watch, da Oxfam e de outras organizações, a associação de defesa dos direitos dos palestinianos Al-Haq está a tentar impedir a exportação pelo governo de componentes fabricados no Reino Unido para os caças Lockheed Martin F-35.

Israel utilizou os aviões de guerra norte-americanos com efeitos devastadores em Gaza e na Cisjordânia, e o diretor da Amnistia Internacional do Reino Unido disse que a Grã-Bretanha não cumpriu a sua “obrigação legal... de evitar o genocídio” ao permitir a exportação de peças-chave para Israel.

De acordo com a Oxfam, a sonda de reabastecimento, o sistema de mira laser, os pneus, a fuselagem traseira, o sistema de propulsão e o assento ejetor do avião são todos fabricados na Grã-Bretanha. Os advogados que apoiam o caso da Al-Haq afirmam que o avião “não poderia continuar a voar sem o fornecimento contínuo de componentes fabricados no Reino Unido”.

Não é claro quando poderá ser tomada uma decisão após a audiência de quatro dias no Tribunal Superior de Londres, a última fase de uma longa batalha jurídica.

Os advogados da Global Action Legal Network (GLAN) afirmaram que iniciaram o processo pouco depois de Israel ter lançado os seus ataques a Gaza.

Os advogados afirmaram que o Governo britânico decidiu, em dezembro de 2023 e em abril e maio de 2024, continuar a vender armas a Israel, antes de, em setembro de 2024, suspender as licenças de armas que foram avaliadas como sendo para uso militar pelo exército israelita em Gaza.

O novo governo trabalhista suspendeu cerca de 30 licenças na sequência de uma revisão da conformidade de Israel com o direito internacional humanitário, mas a proibição parcial não abrangeu as peças fabricadas no Reino Unido para os avançados caças furtivos F-35.

“Não é possível, actualmente, suspender o licenciamento de componentes do F-35 para serem utilizados por Israel sem prejudicar todo o programa global do F-35, devido ao seu papel estratégico na NATO e às implicações mais vastas para a paz e segurança internacionais”, afirmou à AFP um porta-voz do governo britânico.

“No espaço de dois meses após a tomada de posse, suspendemos as licenças relevantes para as Forças Armadas Israelitas, que poderiam ser utilizadas para cometer ou facilitar violações graves do Direito Internacional Humanitário em Gaza”, afirmou.

O Reino Unido não é um espectador

O governo britânico insistiu que “actuou de forma coerente com as suas obrigações legais” e que “está empenhado em cumprir as suas responsabilidades ao abrigo do direito nacional e internacional”.

Mas a GLAN descreveu a isenção do F-35 como uma “lacuna” que permitiu que os componentes chegassem a Israel indiretamente, através de um sistema de partilha global.

Charlotte Andrews-Briscoe, advogada da GLAN, disse numa conferência de imprensa realizada na semana passada que o governo britânico tinha “expressamente abandonado a sua própria legislação nacional para continuar a armar Israel”, com os F-35 a serem utilizados para lançar “bombas de várias toneladas sobre a população de Gaza”.

"De acordo com a Convenção sobre o Genocídio, o Reino Unido tem uma clara obrigação legal de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para impedir o genocídio", afirmou Sacha Deshmukh, diretor executivo da Amnistia Internacional do Reino Unido.

“No entanto, o governo britânico continua a autorizar a exportação de equipamento militar para Israel, apesar de todas as provas de que Israel está a cometer genocídio contra o povo palestiniano em Gaza. Trata-se de uma falha fundamental do Reino Unido no cumprimento das suas obrigações”.

O diretor-geral da Al-Haq, Shawan Jabarin, afirmou: “O Reino Unido não é um espectador. É cúmplice, e essa cumplicidade tem de ser confrontada, exposta e responsabilizada”.