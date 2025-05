A Oxford anunciou a palavra do ano 2024: “Decadência Cerebral - Brain Rot”

A Oxford Languages escolheu o termo “brain rot, em português “decadência cerebral”, como a palavra do ano 2024. Esta escolha reflecte as preocupações crescentes sobre os efeitos cognitivos do consumo digital.

