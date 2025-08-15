As negociações da ONU sobre um tratado histórico para combater a poluição plástica foram prorrogadas até sexta-feira, depois que um projecto de acordo foi rejeitado por todos os participantes das negociações, colocando o processo em risco de fracassar.

O presidente Luis Vayas Valdivieso disse aos delegados de 185 países na noite de quinta-feira que “as consultas sobre o meu texto preliminar revisado ainda estão em andamento” e adiou a plenária até 15 de agosto.

As negociações, em andamento desde 5 de agosto, visam concluir o primeiro acordo global para combater a poluição por plástico.

Após três anos e cinco rodadas anteriores fracassadas, o último rascunho tentou reflectir áreas limitadas de convergência.

Em vez disso, recebeu críticas generalizadas.

A “High Ambition Coalition”, composta por Estados que buscam medidas fortes, disse que o texto carecia de compromissos para reduzir a produção, eliminar ingredientes tóxicos e estabelecer metas globais vinculativas — reduzindo-o, na sua opinião, a um acordo de gestão de resíduos.

O “Like-Minded Group”, liderado pelos Estados produtores de petróleo do Golfo, disse que o rascunho ultrapassava muitos limites e não restringia suficientemente o âmbito do tratado.

O Panamá considerou o documento “simplesmente repulsivo” e “uma rendição”, enquanto o Quénia afirmou que tinha sido “significativamente diluído e perdido o seu próprio objectivo”.