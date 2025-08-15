As negociações da ONU sobre um tratado histórico para combater a poluição plástica foram prorrogadas até sexta-feira, depois que um projecto de acordo foi rejeitado por todos os participantes das negociações, colocando o processo em risco de fracassar.
O presidente Luis Vayas Valdivieso disse aos delegados de 185 países na noite de quinta-feira que “as consultas sobre o meu texto preliminar revisado ainda estão em andamento” e adiou a plenária até 15 de agosto.
As negociações, em andamento desde 5 de agosto, visam concluir o primeiro acordo global para combater a poluição por plástico.
Após três anos e cinco rodadas anteriores fracassadas, o último rascunho tentou reflectir áreas limitadas de convergência.
Em vez disso, recebeu críticas generalizadas.
A “High Ambition Coalition”, composta por Estados que buscam medidas fortes, disse que o texto carecia de compromissos para reduzir a produção, eliminar ingredientes tóxicos e estabelecer metas globais vinculativas — reduzindo-o, na sua opinião, a um acordo de gestão de resíduos.
O “Like-Minded Group”, liderado pelos Estados produtores de petróleo do Golfo, disse que o rascunho ultrapassava muitos limites e não restringia suficientemente o âmbito do tratado.
O Panamá considerou o documento “simplesmente repulsivo” e “uma rendição”, enquanto o Quénia afirmou que tinha sido “significativamente diluído e perdido o seu próprio objectivo”.
A União Europeia, os pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os blocos regionais da África, América Latina e Caribe realizaram reuniões separadas para coordenar posições.
Analistas alertaram que as negociações enfrentam dois cenários: um tratado fraco semelhante ao rascunho actual ou nenhum acordo, deixando o processo em limbo.
Aleksandar Rankovic, do think tank The Common Initiative, disse: “O cenário ruim é que os países adotem um tratado muito ruim... O pior é que eles não cheguem a um acordo sobre nada”.
O Fundo Mundial para a Natureza (WWF) instou os ministros de países ambiciosos a proporem um novo texto com proibições globais vinculativas e eliminação gradual de produtos químicos nocivos, bem como um mecanismo para reforçar os compromissos ao longo do tempo.
“Eles devem então estar preparados para votar o seu texto”, disse Zaynab Sadan, do WWF.
Os resíduos plásticos são uma crise global crescente, com a produção projectada para quase triplicar entre 2019 e 2060.
Microplásticos foram encontrados desde os picos mais altos até as fossas oceânicas mais profundas e dentro do corpo humano.