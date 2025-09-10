EUROPA
UE atribui 150 mil milhões de euros em fundo de defesa para reforçar a segurança do bloco
A Polónia assegura a maior quota com 43,7 mil milhões de euros, seguida pela Roménia, França, Hungria e Itália.
A Polónia receberá a maior parte, com €43,7 mil milhões. / AA
10 de setembro de 2025

A Comissão Europeia anunciou a atribuição preliminar de um fundo de defesa no valor de 150 mil milhões de euros (175,6 mil milhões de dólares) ao abrigo do seu novo programa Ação de Segurança para a Europa (SAFE), que visa reforçar a prontidão de defesa em todo o bloco.

De acordo com a Comissão, o financiamento será distribuído entre os 19 Estados-Membros que solicitaram apoio, com base num sistema de pré-atribuição. Os montantes finais dependerão dos projectos de defesa e dos níveis de preparação de cada país.

A Polónia deverá receber a maior parte, com 43,7 mil milhões de euros. Segue-se a Roménia (16,68 mil milhões de euros), França e Hungria (16,21 mil milhões de euros cada), Itália (14,9 mil milhões de euros), Bélgica (8,34 mil milhões de euros), Lituânia (6,37 mil milhões de euros), Portugal (5,84 mil milhões de euros) e Letónia (5,68 mil milhões de euros).

Outras alocações incluem a Bulgária (3,26 mil milhões de euros), Estónia (2,66 mil milhões de euros), Eslováquia (2,31 mil milhões de euros), República Checa (2,06 mil milhões de euros), Croácia (1,7 mil milhões de euros), Administração Cipriota Grega (1,18 mil milhões de euros), Espanha e Finlândia (1 mil milhões de euros cada), Grécia (787 milhões de euros) e Dinamarca (46,7 milhões de euros).

O SAFE, adotado pelos líderes da UE em maio, concederá empréstimos a longo prazo a preços competitivos para acelerar aquisições urgentes no domínio da defesa.

Faz parte do Plano ReArm Europe/Readiness 2030 da Comissão Europeia, que visa mobilizar mais de 800 mil milhões de euros em despesas com a defesa.

Embora os empréstimos estejam disponíveis apenas para os Estados-Membros da UE, a Ucrânia e os países do EEE-EFTA também serão elegíveis para participar em aquisições conjuntas ao abrigo do regime.

