A Comissão Europeia anunciou a atribuição preliminar de um fundo de defesa no valor de 150 mil milhões de euros (175,6 mil milhões de dólares) ao abrigo do seu novo programa Ação de Segurança para a Europa (SAFE), que visa reforçar a prontidão de defesa em todo o bloco.

De acordo com a Comissão, o financiamento será distribuído entre os 19 Estados-Membros que solicitaram apoio, com base num sistema de pré-atribuição. Os montantes finais dependerão dos projectos de defesa e dos níveis de preparação de cada país.

A Polónia deverá receber a maior parte, com 43,7 mil milhões de euros. Segue-se a Roménia (16,68 mil milhões de euros), França e Hungria (16,21 mil milhões de euros cada), Itália (14,9 mil milhões de euros), Bélgica (8,34 mil milhões de euros), Lituânia (6,37 mil milhões de euros), Portugal (5,84 mil milhões de euros) e Letónia (5,68 mil milhões de euros).

Outras alocações incluem a Bulgária (3,26 mil milhões de euros), Estónia (2,66 mil milhões de euros), Eslováquia (2,31 mil milhões de euros), República Checa (2,06 mil milhões de euros), Croácia (1,7 mil milhões de euros), Administração Cipriota Grega (1,18 mil milhões de euros), Espanha e Finlândia (1 mil milhões de euros cada), Grécia (787 milhões de euros) e Dinamarca (46,7 milhões de euros).