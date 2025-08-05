AMÉRICA LATINA
2 min de leitura
Supremo Tribunal Federal do Brasil ordena prisão domiciliária para o ex-presidente Bolsonaro
O juiz Alexandre de Moraes afirma que Bolsonaro não cumpriu as ordens judiciais de restrição impostas no mês passado.
Supremo Tribunal Federal do Brasil ordena prisão domiciliária para o ex-presidente Bolsonaro
O assessor de imprensa de Bolsonaro confirmou a ordem de prisão domiciliar e as restrições ao uso de telemóvel. / Reuters Archive
5 de agosto de 2025

O Supremo Tribunal Federal do Brasil emitiu uma ordem de prisão domiciliária para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está a ser julgado por supostamente planear um golpe, numa medida que pode aumentar as tensões com o governo do Presidente dos EUA, Donald Trump.

O juiz Alexandre de Moraes afirmou na sua decisão na segunda-feira que o ex-presidente de direita não cumpriu as ordens judiciais restritivas impostas no mês passado.

Moraes também proibiu Bolsonaro de receber visitas, com exceção de advogados e pessoas autorizadas pelo tribunal, além do uso do telemóvel, seja diretamente ou por meio de terceiros.

As restrições a Bolsonaro foram impostas devido a alegações de que ele tentou pedir a interferência de Trump, que recentemente vinculou novas tarifas elevadas sobre os produtos brasileiros, naquilo que chamou de uma "caça às bruxas" contra Bolsonaro.

O ex-líder brasileiro enfrenta acusações de que conspirou com dezenas de aliados para reverter a sua derrota eleitoral de 2022.

No mês passado, foi obrigado a usar uma pulseira eletrónica, algo que descreveu como "uma humilhação suprema".

O representante da imprensa de Bolsonaro confirmou a ordem de prisão domiciliar e as restrições ao uso do telemóvel.

recommended

Protestos dos EUA

Os Estados Unidos condenaram a decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil.

"Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impôs prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizam todos aqueles que ajudarem e incentivarem condutas sancionadas", afirmou o Bureau of Western Hemisphere Affairs numa publicação na plataforma X.

"O juiz Moraes, agora sancionado pelos EUA como violador de direitos humanos, continua a usar as instituições do Brasil para silenciar a oposição e ameaçar a democracia", acrescentou o comunicado.

"Impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente não é um serviço público. Deixem Bolsonaro falar!"

RelacionadoTRT Global - Trump assina ordem para justificar tarifas de 50% sobre o Brasil devido à acusação contra Bolsonaro
Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us