O Supremo Tribunal Federal do Brasil emitiu uma ordem de prisão domiciliária para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está a ser julgado por supostamente planear um golpe, numa medida que pode aumentar as tensões com o governo do Presidente dos EUA, Donald Trump.

O juiz Alexandre de Moraes afirmou na sua decisão na segunda-feira que o ex-presidente de direita não cumpriu as ordens judiciais restritivas impostas no mês passado.

Moraes também proibiu Bolsonaro de receber visitas, com exceção de advogados e pessoas autorizadas pelo tribunal, além do uso do telemóvel, seja diretamente ou por meio de terceiros.

As restrições a Bolsonaro foram impostas devido a alegações de que ele tentou pedir a interferência de Trump, que recentemente vinculou novas tarifas elevadas sobre os produtos brasileiros, naquilo que chamou de uma "caça às bruxas" contra Bolsonaro.

O ex-líder brasileiro enfrenta acusações de que conspirou com dezenas de aliados para reverter a sua derrota eleitoral de 2022.

No mês passado, foi obrigado a usar uma pulseira eletrónica, algo que descreveu como "uma humilhação suprema".

O representante da imprensa de Bolsonaro confirmou a ordem de prisão domiciliar e as restrições ao uso do telemóvel.