há 15 horas
O Ministro dos Negócios Estrangeiros sírio, Asaad Hassan Al Shaibani, visitará a Türkiye na quarta-feira, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros turco num comunicado oficial.
"Asaad Hassan Al-Shaibani, Ministro dos Negócios Estrangeiros da Síria, fará uma visita à Türkiye em 13 de agosto de 2025", disse o ministério, sem fornecer mais detalhes sobre a agenda.
A visita surge em meio à atividade diplomática regional em curso e discussões intensificadas sobre questões de segurança, humanitárias e políticas relativas à Síria e aos seus vizinhos.
