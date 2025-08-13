O Ministro dos Negócios Estrangeiros sírio, Asaad Hassan Al Shaibani, visitará a Türkiye na quarta-feira, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros turco num comunicado oficial.

"Asaad Hassan Al-Shaibani, Ministro dos Negócios Estrangeiros da Síria, fará uma visita à Türkiye em 13 de agosto de 2025", disse o ministério, sem fornecer mais detalhes sobre a agenda.