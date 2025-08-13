TÜRKİYE
1 min de leitura
Ministro dos Negócios Estrangeiros da Síria visitará a Türkiye na quarta-feira
Ancara confirma visita de Asaad Hassan Al Shaibani em 13 de agosto, sem mais detalhes sobre a sua agenda.
A visita acontece em meio à intensa atividade diplomática regional. / AA
há 15 horas

O Ministro dos Negócios Estrangeiros sírio, Asaad Hassan Al Shaibani, visitará a Türkiye na quarta-feira, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros turco num comunicado oficial.

"Asaad Hassan Al-Shaibani, Ministro dos Negócios Estrangeiros da Síria, fará uma visita à Türkiye em 13 de agosto de 2025", disse o ministério, sem fornecer mais detalhes sobre a agenda.

A visita surge em meio à atividade diplomática regional em curso e discussões intensificadas sobre questões de segurança, humanitárias e políticas relativas à Síria e aos seus vizinhos.

