O ex-presidente russo Dmitry Medvedev culpou os países da NATO pela retirada de Moscovo de uma moratória sobre mísseis nucleares de curto e médio alcance.

"A declaração do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo sobre a retirada da moratória para o destacamento de mísseis de médio e curto alcance é o resultado da política anti-russa dos países da NATO", afirmou no X o Medvedev, que atualmente serve como vice-presidente do Conselho de Segurança russo, na segunda-feira.

"Esta é uma nova realidade com a qual todos os nossos adversários terão de contar. Esperem mais outras medidas", acrescentou.

As suas declarações surgiram depois de o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia ter anunciado que Moscovo "já não se considera vinculado" pelas suas "autorrestrições anteriormente adotadas" sob o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio (INF).

O pacto de 1987 exigia que os EUA e a União Soviética eliminassem e renunciassem permanentemente a todos os seus mísseis balísticos e de cruzeiro terrestres nucleares e convencionais com alcances de 500 a 5.500 quilómetros.