O ex-presidente russo Dmitry Medvedev culpou os países da NATO pela retirada de Moscovo de uma moratória sobre mísseis nucleares de curto e médio alcance.
"A declaração do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo sobre a retirada da moratória para o destacamento de mísseis de médio e curto alcance é o resultado da política anti-russa dos países da NATO", afirmou no X o Medvedev, que atualmente serve como vice-presidente do Conselho de Segurança russo, na segunda-feira.
"Esta é uma nova realidade com a qual todos os nossos adversários terão de contar. Esperem mais outras medidas", acrescentou.
As suas declarações surgiram depois de o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia ter anunciado que Moscovo "já não se considera vinculado" pelas suas "autorrestrições anteriormente adotadas" sob o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio (INF).
O pacto de 1987 exigia que os EUA e a União Soviética eliminassem e renunciassem permanentemente a todos os seus mísseis balísticos e de cruzeiro terrestres nucleares e convencionais com alcances de 500 a 5.500 quilómetros.
"Tenham muito, muito cuidado"
Os EUA, durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump, retiraram-se do tratado em 2019, alegando o não cumprimento russo, enquanto a Rússia negou as alegações.
O anúncio de Moscovo na segunda-feira surgiu depois de Trump ter ordenado na semana passada o destacamento de dois submarinos nucleares americanos "perto da Rússia" em resposta a Medvedev, que recentemente trocou ataques verbais nas redes sociais com o presidente americano.
O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na segunda-feira que a Rússia é "muito cuidadosa" em relação a quaisquer declarações relacionadas com questões nucleares e que Moscovo está a tomar uma "posição responsável" a este respeito.
"A Rússia é muito atenta ao tema da não proliferação nuclear. E claro, acreditamos que todos devem ser muito, muito cuidadosos com a retórica nuclear", disse Peskov aos jornalistas.
Trump ameaçou sanções contra a Rússia se não acabar com a sua guerra na Ucrânia, e disse no domingo que o seu enviado especial Steve Witkoff visitará a Rússia esta semana, antes do prazo final para as sanções dos EUA.