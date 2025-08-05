MUNDO
2 min de leitura
Ex-presidente da Rússia alerta sobre "novas medidas" após Moscovo abandonar moratória sobre mísseis
Medvedev afirma que a decisão de retirar-se da moratória é o resultado da política anti-russa da NATO.
Ex-presidente da Rússia alerta sobre "novas medidas" após Moscovo abandonar moratória sobre mísseis
Medvedev recentemente entrou em conflito com Trump, levando os EUA a reposicionar dois submarinos nucleares. / Reuters Archive
5 de agosto de 2025

O ex-presidente russo Dmitry Medvedev culpou os países da NATO pela retirada de Moscovo de uma moratória sobre mísseis nucleares de curto e médio alcance.

"A declaração do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo sobre a retirada da moratória para o destacamento de mísseis de médio e curto alcance é o resultado da política anti-russa dos países da NATO", afirmou no X o Medvedev, que atualmente serve como vice-presidente do Conselho de Segurança russo, na segunda-feira.

"Esta é uma nova realidade com a qual todos os nossos adversários terão de contar. Esperem mais outras medidas", acrescentou.

As suas declarações surgiram depois de o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia ter anunciado que Moscovo "já não se considera vinculado" pelas suas "autorrestrições anteriormente adotadas" sob o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio (INF).

O pacto de 1987 exigia que os EUA e a União Soviética eliminassem e renunciassem permanentemente a todos os seus mísseis balísticos e de cruzeiro terrestres nucleares e convencionais com alcances de 500 a 5.500 quilómetros.

RelacionadoTRT Global - Trump afirma que dois submarinos nucleares dos EUA chegaram 'a onde precisavam estar'
recommended

"Tenham muito, muito cuidado"

Os EUA, durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump, retiraram-se do tratado em 2019, alegando o não cumprimento russo, enquanto a Rússia negou as alegações.

O anúncio de Moscovo na segunda-feira surgiu depois de Trump ter ordenado na semana passada o destacamento de dois submarinos nucleares americanos "perto da Rússia" em resposta a Medvedev, que recentemente trocou ataques verbais nas redes sociais com o presidente americano.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na segunda-feira que a Rússia é "muito cuidadosa" em relação a quaisquer declarações relacionadas com questões nucleares e que Moscovo está a tomar uma "posição responsável" a este respeito.

"A Rússia é muito atenta ao tema da não proliferação nuclear. E claro, acreditamos que todos devem ser muito, muito cuidadosos com a retórica nuclear", disse Peskov aos jornalistas.

Trump ameaçou sanções contra a Rússia se não acabar com a sua guerra na Ucrânia, e disse no domingo que o seu enviado especial Steve Witkoff visitará a Rússia esta semana, antes do prazo final para as sanções dos EUA.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us