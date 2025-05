Já foram definidas as delegações que irão continuar as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia em Istambul, Türkiye, esta sexta-feira.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros turco Hakan Fidan, juntamente com a delegação dos EUA liderada pelo Secretário de Estado Marco Rubio, a delegação ucraniana liderada pelo Ministro da Defesa Rustem Umerov e a delegação russa liderada pelo conselheiro do Presidente Vladimir Putin, Vladimir Medinsky, irão participar na reunião.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, emitiu um decreto que aprova a formação de uma delegação oficial para participar nas negociações de paz. A delegação será chefiada pelo Ministro da Defesa, Rustem Umerov, e deverá reunir-se com responsáveis turcos, russos e norte-americanos.

A delegação ucraniana inclui o Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros Sergiy Kyslytsya, o Vice-Chefe do Serviço de Segurança (SBU) Oleksandr Poklad, o Vice-Chefe do Serviço de Inteligência Estrangeira Oleh Luhovskyi, o Vice-Chefe do Estado-Maior General Oleksii Shevchenko, o Vice-Chefe da Direção Principal de Inteligência (GUR) do Ministério da Defesa Vadym Skibitskyi, o Vice-Chefe do Quartel-General do Comando da Força Aérea Yevhenii Shynkarev, o Vice-Chefe do Quartel-General do Comando das Forças Navais Oleksandr Dyakov, o Chefe do Departamento de Direito Internacional e Operacional do Departamento Jurídico Central do Estado-Maior General Oleksii Malovatskyi, o Oficial Sénior da Direção Principal de Operações do Estado-Maior General Oleksandr Sherikhov, o Oficial de Protocolo da Unidade de Apoio do Comandante-Chefe das Forças Armadas Heorhii Kuzmichev, e o Conselheiro do Chefe do Gabinete do Presidente Oleksandr Bevz.

A delegação russa, liderada por Vladimir Medinsky, inclui o Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros Mikhail Galuzin, o Diretor da Direção Principal de Inteligência do Estado-Maior Russo (GRU) Igor Kostyukov e o Vice-Ministro da Defesa russo Aleksandr Fomin.

A lista de especialistas na delegação inclui o Diretor Adjunto do Departamento de Informação do Estado-Maior Russo Aleksandr Zorin e a Diretora Adjunta do Departamento de Política Estatal do Presidente russo para a Área Humanitária Yevgeniya Podobreyevskaya, bem como o Diretor do Segundo Departamento dos Países da Comunidade de Estados Independentes do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo Aleksandr Polishchyuk e o Diretor Adjunto da Direção Principal de Cooperação Militar Internacional do Ministério da Defesa russo Vladimir Shevtsov.