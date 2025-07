Tailândia e Camboja trocaram intensos disparos de artilharia na sexta-feira, enquanto o pior confronto entre os dois países em mais de uma década se estendia para o segundo dia, apesar dos apelos da região e de outros países por um cessar-fogo imediato.

O conflito já causou a morte de pelo menos 14 pessoas.

O exército tailandês relatou confrontos desde antes do amanhecer nas províncias de Ubon Ratchathani e Surin, afirmando que o Camboja utilizou artilharia e sistemas de mísseis BM-21 de fabrico russo.

As autoridades informaram que 100.000 pessoas foram evacuadas das áreas de conflito no lado tailandês.

"As forças cambojanas realizaram bombardeios sustentados utilizando armas pesadas, artilharia de campo e sistemas de foguetes BM-21", afirmou o exército tailandês em comunicado. "As forças tailandesas responderam com fogo de apoio apropriado, de acordo com a situação tática."

Relacionado TRT Global - Mortos e feridos em novos confrontos fronteiriços entre o Camboja e a Tailândia

Ambos os lados acusaram-se mutuamente de iniciar o conflito na quinta-feira numa área de fronteira disputada, que rapidamente escalou de tiros com armas leves para bombardeamentos pesados em pelo menos seis locais, separados por 209 km ao longo de uma fronteira cuja soberania é contestada há mais de um século.

Jornalistas da Reuters na província de Surin relataram ouvir explosões intermitentes na sexta-feira, num contexto de forte presença de soldados tailandeses armados ao longo das estradas e postos de gasolina numa área predominantemente agrícola.

Um comboio militar tailandês, composto por cerca de uma dúzia de camiões, veículos blindados e tanques, cruzou estradas provinciais cercadas por campos de arroz em direção à fronteira.

Os combates começaram na quinta-feira, poucas horas depois de a Tailândia ter chamado de volta o seu embaixador em Phnom Penh na noite anterior e expulsado o enviado cambojano, em resposta a um segundo soldado tailandês que perdeu um membro devido a uma mina terrestre que Bangkok alegou ter sido colocada recentemente por tropas rivais.

O Camboja rejeitou essa alegação como infundada.

Número de mortos aumenta

O número de mortos na Tailândia subiu para 14 até à noite de quinta-feira, sendo 13 deles civis, de acordo com o Ministério da Saúde. O órgão informou que 46 pessoas ficaram feridas, incluindo 14 soldados.

O governo nacional do Camboja não forneceu detalhes sobre vítimas ou evacuações de civis. Um porta-voz do governo não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre os últimos confrontos.

No entanto, Meth Meas Pheakdey, porta-voz da administração provincial de Oddar Meanchey, no Camboja, afirmou que um civil foi morto e cinco ficaram feridos, com 1.500 famílias evacuadas.

Trocas militares entre Tailândia e Camboja podem levar à guerra, diz Primeiro-ministro interino tailandês

A escalada de trocas militares entre Tailândia e Camboja pode evoluir para uma guerra, afirmou o pPrimeiro-ministro interino da Tailândia, Phumtham Wechayachai, a repórteres na sexta-feira. No momento, os confrontos envolvem armas pesadas, disse ele.

Militares tailandeses acusam o Camboja de atacar áreas civis

Os militares da Tailândia condenaram na sexta-feira o uso de armas de longo alcance pelo Camboja para "alvo em áreas civis". Acusaram o Camboja de cometer "atos bárbaros" que "tiraram vidas e feriram inúmeros civis inocentes de forma insensata".

Os confrontos entre a Tailândia e o Camboja ocorreram em 12 locais ao longo da fronteira disputada, segundo um oficial militar tailandês, indicando uma ampliação do conflito.

O Contra-almirante Surasant Kongsiri, porta-voz militar, afirmou numa conferência de imprensa que o Camboja continuou a usar armas pesadas. Na quinta-feira, os militares tailandeses já haviam relatado confrontos em seis locais.

A Tailândia posicionou seis caças F-16 na quinta-feira numa rara mobilização de combate, um dos quais foi utilizado para atacar um alvo militar cambojano, entre outras medidas que o Camboja classificou como "agressão militar imprudente e brutal".

Os Estados Unidos, um aliado de longa data da Tailândia por tratado, pediram "a cessação imediata das hostilidades, proteção aos civis e uma resolução pacífica".

O Primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, Presidente da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), da qual Tailândia e Camboja são membros, afirmou ter conversado com líderes de ambos os países e incentivou-os a encontrar uma solução pacífica.

"Acolho os sinais positivos e a disposição demonstrada tanto por Bangkok quanto por Phnom Penh em considerar esse caminho.

A Malásia está pronta para ajudar e facilitar esse processo no espírito de unidade e responsabilidade compartilhada da ASEAN", disse ele numa publicação nas redes sociais na noite de quinta-feira.