O partido de extrema-direita Reform UK arrebatou um assento parlamentar ao partido trabalhista do Primeiro-Ministro Keir Starmer, na sexta-feira, em eleições locais que representaram um golpe para os dois partidos tradicionais da Grã-Bretanha.

O partido Reform UK, liderado pelo incendiário anti-imigração Nigel Farage, venceu as eleições parciais em Runcorn e Helsby, no noroeste de Inglaterra, por apenas seis votos, enquanto conquistou espaço noutras localidades.

O forte desempenho do grupo dá continuidade ao impulso construído nas eleições gerais do ano passado e parece confirmar uma tendência de que o Reino Unido está a entrar numa era de política multipartidária.

"Para o movimento, para o partido, este é realmente um momento muito, muito grande", disse Farage, defensor do Brexit, sobre a primeira vitória do Reform numa eleição suplementar e a primeira derrota eleitoral de Starmer desde que assumiu o cargo em julho passado.

O Reform UK também conquistou dezenas de assentos no conselho tanto do Partido Trabalhista como do Conservador, numa altura em que o panorama político britânico mostra sinais de fragmentação.

As sondagens foram as primeiras desde que Starmer se tornou primeiro-ministro e Kemi Badenoch assumiu o comando do Partido Conservador, em dificuldades na oposição, no ano passado.

Estavam em disputa apenas 1.641 lugares em 23 autarquias locais - apenas uma fracção dos 17.000 vereadores de Inglaterra - mas os primeiros resultados sugeriam que o Reform estava a transferir a liderança nas sondagens nacionais para resultados tangíveis nas urnas.

"A grande questão que queríamos saber depois destes resultados era se as sondagens estavam corretas ao sugerir que o Reform representa agora um desafio significativo tanto para os Conservadores como para o Partido Trabalhista. Até agora, a resposta a essa pergunta é claramente afirmativa", disse à BBC o politólogo John Curtice.

Os Liberais Democratas, de centro, e os Verdes, de esquerda, também deverão obter ganhos, uma vez que as sondagens mostram que os britânicos estão cada vez mais desiludidos com os dois principais partidos, num contexto de crescimento económico anémico, elevados níveis de imigração irregular e serviços públicos deficientes.

Na luta pela presidência da câmara do Oeste de Inglaterra, uma das seis câmaras municipais em disputa, a diferença entre a percentagem de votos do partido vencedor e do quinto classificado foi de apenas 11%.

O Partido Trabalhista conquistou a prefeitura de North Tyneside por uma pequena margem, após uma oscilação de 26% para o Reform, enquanto a BBC projectou que o partido anti-migração venceria a prefeitura de Greater Lincolnshire.

O Reform UK, que prometeu "parar os barcos" de imigrantes irregulares que atravessam o Canal da Mancha, espera que a conquista de municípios e de centenas de vereadores o ajude a desenvolver o seu ativismo de base antes das próximas eleições gerais - provavelmente em 2029.

Espremido de ambos os lados

A política britânica tem sido dominada pelo Partido Trabalhista, de centro-esquerda, e pelos Conservadores, de centro-direita, desde o início do século XX.

Mas "a política britânica parece estar a fragmentar-se", escreveu o politólogo John Curtice no Telegraph esta semana.

Segundo o politólogo, as sondagens de quinta-feira "serão provavelmente as primeiras em que até cinco partidos serão participantes sérios".

O Partido Trabalhista conquistou uma enorme maioria parlamentar em Julho, com apenas 33,7% dos votos, a percentagem mais baixa de qualquer partido que tenha ganho uma eleição geral desde a Segunda Guerra Mundial.

Os conservadores obtiveram apenas 24% dos votos, assegurando apenas 121 lugares no parlamento de 650 lugares, tendo o partido sofrido a sua pior derrota eleitoral.

O Reform UK conquistou cinco lugares, um resultado sem precedentes para um partido de extrema-direita britânico, enquanto os Liberais Democratas conquistaram mais 61 deputados do que na eleição anterior e os Verdes quadruplicaram a sua representação para quatro.

O Partido Trabalhista venceu Runcorn com 53% dos votos no ano passado, enquanto os reformistas obtiveram apenas 18%, o que significa que uma vitória dos reformistas seria um golpe simbólico para Starmer e confirmaria o ímpeto da extrema-direita.

A eleição extraordinária foi desencadeada depois de o deputado trabalhista em exercício Mike Amesbury ter sido condenado por agressão por ter esmurrado um homem na rua.

O Reform UK tem liderado as recentes sondagens de intenções de voto a nível nacional, numa altura em que o Partido Trabalhista tem enfrentado dificuldades no regresso ao poder após 14 anos na oposição, com a popularidade de Starmer a afundar-se nas sondagens de opinião.

O Partido Trabalhista tem sofrido críticas sobre os cortes na assistência social e os aumentos de impostos que alega serem necessários para estabilizar a economia.

Ameaçados pelo Reform à direita, os Conservadores estão também a ser pressionados à esquerda pelos Liberais Democratas, o terceiro partido tradicional, que procura obter ganhos no sul rico.

À medida que o Partido Trabalhista avança para a direita, enfrenta um desafio crescente dos Verdes, à esquerda.

Tanto o Partido Trabalhista como o Conservador têm procurado minimizar as expectativas em relação às eleições autárquicas, que os eleitores consideram por vezes como um voto de protesto.