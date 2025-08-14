EUROPA
Funcionário de aeroporto de Paris suspenso por gritar "Palestina livre" a uma tripulação israelita
A investigação conclui que um funcionário do aeroporto Charles de Gaulle de Paris gritou “Palestina livre” durante uma troca de mensagens de rádio com a tripulação da companhia aérea El Al, afirmou o ministro francês dos Transportes.
Um avião Boeing 737 da El Al Israel Airlines / Reuters
14 de agosto de 2025

Um funcionário do aeroporto de Paris foi suspenso por gritar “Palestina Livre” pelo rádio para a tripulação de uma companhia aérea israelita, informou o Ministro dos Transportes da França.

O Ministro dos Transportes francês, Philippe Tabarot, confirmou na noite de terça-feira que o incidente, ocorrido na manhã de 11 de agosto, foi investigado após uma queixa apresentada pela tripulação da companhia aérea israelita El Al.

A investigação concluiu que um membro da equipa do Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, gritou “Palestina Livre” durante uma troca de mensagens por rádio com a tripulação da El Al, afirmou Tabarot na rede social, X.

Ele enfatizou que os comentários do funcionário violaram as regras de comunicação por rádio, que devem se limitar a assuntos relacionados “com a segurança e a ordem do tráfego aéreo.”

"Ele foi proibido de desempenhar qualquer função até novo aviso. Iniciou-se um procedimento disciplinar de imediato”, acrescentou.

