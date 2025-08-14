Um funcionário do aeroporto de Paris foi suspenso por gritar “Palestina Livre” pelo rádio para a tripulação de uma companhia aérea israelita, informou o Ministro dos Transportes da França.

O Ministro dos Transportes francês, Philippe Tabarot, confirmou na noite de terça-feira que o incidente, ocorrido na manhã de 11 de agosto, foi investigado após uma queixa apresentada pela tripulação da companhia aérea israelita El Al.

A investigação concluiu que um membro da equipa do Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, gritou “Palestina Livre” durante uma troca de mensagens por rádio com a tripulação da El Al, afirmou Tabarot na rede social, X.