'Não temos lições a aprender': França critica Netanyahu por acusar Macron de antissemitismo
Paris repreende líder israelita pelas alegações ligadas ao plano de França de reconhecer Estado palestiniano na ONU no próximo mês.
Em julho, Macron confirmou que a França reconheceria formalmente a Palestina na Assembleia Geral da ONU. / Reuters
20 de agosto de 2025

França respondeu depois de o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu ter acusado o presidente Emmanuel Macron de apoiar o antissemitismo ao anunciar que França reconhecerá a condição de Estado palestiniano nas Nações Unidas em setembro.

A presidência francesa disse na terça-feira que a alegação de Netanyahu é "abjeta" e "errónea", declarando: "Este é um momento para seriedade e responsabilidade, não para confusão e manipulação."

A acusação de Netanyahu foi exposta numa carta a Macron, que alegava que o antissemitismo tinha "aumentado" em França após o seu anúncio.

"O seu apelo a um Estado palestiniano coloca combustível neste fogo antissemita. Não é diplomacia, é apaziguamento. Recompensa o terror do Hamas, endurece a recusa do Hamas em libertar os reféns, encoraja aqueles que ameaçam os judeus franceses e incentiva o ódio aos judeus que agora assombra as vossas ruas", escreveu Netanyahu.

Macron confirmou em julho que França reconheceria formalmente a Palestina na Assembleia Geral da ONU.

França juntar-se-ia a pelo menos 145 Estados-membros da ONU que já reconhecem ou planeiam reconhecer a condição de Estado palestiniano.

Conflito entre Israel e França

O ministro francês para os Assuntos Europeus, Benjamin Haddad, disse na BFM TV que Macron e o seu governo sempre foram "extremamente empenhados contra o antissemitismo."

E sublinhou o seguinte: "Estou a dizer-vos que esta é uma questão que não deve ser instrumentalizada... França não tem lições a aprender na luta contra o antissemitismo."

A presidência francesa acrescentou que "a violência contra a comunidade judaica é intolerável" e destacou as instruções de Macron a todos os governos desde 2017 para agir firmemente contra atos antissemitas.

O confronto diplomático com França surge enquanto Netanyahu também está a intensificar tensões com a Austrália, que está preparada para reconhecer a Palestina no próximo mês.

Mais cedo na terça-feira, chamou ao primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, de um "político fraco que traiu Israel e abandonou os judeus da Austrália."

O cancelamento pela Austrália do visto do político israelita de extrema-direita, Simcha Rothman, levou o ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Gideon Saar, a revogar os vistos dos representantes da Austrália junto da Autoridade Palestiniana.

Camberra condenou a medida considerando-a como uma "reação injustificada".

