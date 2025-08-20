França respondeu depois de o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu ter acusado o presidente Emmanuel Macron de apoiar o antissemitismo ao anunciar que França reconhecerá a condição de Estado palestiniano nas Nações Unidas em setembro.
A presidência francesa disse na terça-feira que a alegação de Netanyahu é "abjeta" e "errónea", declarando: "Este é um momento para seriedade e responsabilidade, não para confusão e manipulação."
A acusação de Netanyahu foi exposta numa carta a Macron, que alegava que o antissemitismo tinha "aumentado" em França após o seu anúncio.
"O seu apelo a um Estado palestiniano coloca combustível neste fogo antissemita. Não é diplomacia, é apaziguamento. Recompensa o terror do Hamas, endurece a recusa do Hamas em libertar os reféns, encoraja aqueles que ameaçam os judeus franceses e incentiva o ódio aos judeus que agora assombra as vossas ruas", escreveu Netanyahu.
Macron confirmou em julho que França reconheceria formalmente a Palestina na Assembleia Geral da ONU.
França juntar-se-ia a pelo menos 145 Estados-membros da ONU que já reconhecem ou planeiam reconhecer a condição de Estado palestiniano.
Conflito entre Israel e França
O ministro francês para os Assuntos Europeus, Benjamin Haddad, disse na BFM TV que Macron e o seu governo sempre foram "extremamente empenhados contra o antissemitismo."
E sublinhou o seguinte: "Estou a dizer-vos que esta é uma questão que não deve ser instrumentalizada... França não tem lições a aprender na luta contra o antissemitismo."
A presidência francesa acrescentou que "a violência contra a comunidade judaica é intolerável" e destacou as instruções de Macron a todos os governos desde 2017 para agir firmemente contra atos antissemitas.
O confronto diplomático com França surge enquanto Netanyahu também está a intensificar tensões com a Austrália, que está preparada para reconhecer a Palestina no próximo mês.
Mais cedo na terça-feira, chamou ao primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, de um "político fraco que traiu Israel e abandonou os judeus da Austrália."
O cancelamento pela Austrália do visto do político israelita de extrema-direita, Simcha Rothman, levou o ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Gideon Saar, a revogar os vistos dos representantes da Austrália junto da Autoridade Palestiniana.
Camberra condenou a medida considerando-a como uma "reação injustificada".