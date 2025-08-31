O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, chegou à cidade chinesa de Tianjin no domingo para participar na 25ª reunião do Conselho de Chefes de Estado da Organização de Cooperação de Xangai (OCS) como convidado de honra.

O Presidente Erdogan foi recebido no Aeroporto Internacional de Pequim pelo Ministro de Estado chinês Ley Haycao, pelo Embaixador turco em Pequim Selcuk Unal e pelo pessoal da embaixada.

Erdogan participará no jantar organizado pelo Presidente chinês Xi Jinping em honra dos líderes como parte da 25ª Cimeira do Conselho de Chefes de Estado da Organização de Cooperação de Xangai.

O presidente turco dirigir-se-á à sessão da cimeira que se realizará num formato alargado na segunda-feira, disse anteriormente o Chefe das Comunicações da Türkiye, Burhanettin Duran.

Erdogan estará na China de 31 de agosto a 1 de setembro.

A visita marca a primeira viagem de Erdogan à China após cinco anos e surge em meio aos crescentes laços estratégicos entre Ancara e Pequim.

Durante a cimeira, Erdogan vai realizar conversações bilaterais com o Presidente chinês Xi Jinping, bem como com outros líderes participantes.

A Primeira-Dama da Türkiye Emine Erdogan, o Ministro dos Negócios Estrangeiros Hakan Fidan, o Chefe dos Serviços Secretos (MIT) Ibrahim Kalin, o Ministro da Energia e Recursos Naturais Alparslan Bayraktar, o Ministro do Tesouro e Finanças Mehmet Simsek, e o Ministro da Defesa Nacional Yasar Guler também chegaram a Tianjin.

O Ministro da Indústria e Tecnologia Mehmet Fatih Kacır, o Ministro do Comércio Omer Bolat, o Vice-Presidente do Partido de Justiça e Desenvolvimento (partido AK) Halit Yerebakan, o Vice-Presidente do MHP Ismail Faruk Aksu, o Diretor das Comunicações Presidenciais Burhanettin Duran, o Presidente das Indústrias de Defesa Haluk Gorgun, e o Secretário Particular Presidencial Hasan Dogan também acompanharam o presidente turco.