O Irão e os três países europeus França, Alemanha e Grã-Bretanha, conhecidos coletivamente como E3, concordaram em retomar as conversações nucleares esta sexta-feira na cidade de Istambul, na Türkiye, informou a televisão estatal iraniana Press TV.

"O Irão e a troika europeia – composta por França, Alemanha e Grã-Bretanha – vão retomar as negociações nucleares na sexta-feira em Istambul", disse a emissora no domingo.

Na manhã do mesmo dia, o canal informou que as quatro partes acordaram em princípio retomar as negociações nucleares na próxima semana, sem fornecer detalhes sobre a hora e local.

Em conversações com o Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, na quinta-feira, os principais diplomatas do Grã-Bretanha, França, Alemanha e União Europeia sublinharam a urgência de regressar à diplomacia para um acordo nuclear, caso contrário, estariam preparados para acionar o mecanismo de "snapback" da ONU, impondo novamente as sanções internacionais.

As conversações entre Teerão e os EUA estavam prestes a ser realizadas através de mediadores de Omã, até ao momento em surgiu o ataque não provocado de Israel contra Irão em 13 de junho, que desencadeou um conflito de 12 dias. O ataque ocorreu apenas dois dias antes de uma sexta ronda de negociações planeada na capital Omã, Mascate.

O Irão acusou os EUA de cumplicidade no ataque israelita, que matou altos funcionários militares iranianos, cientistas nucleares e civis. Os EUA também lançaram ataques a três principais instalações nucleares iranianas, alegando tê-las obliterado. Um cessar-fogo entrou em vigor em 24 de junho.

'Agir responsavelmente'

Enquanto os EUA e europeus dizem que o Irão nunca pode ter uma bomba nuclear, Teerão argumenta que o seu programa se destina ao uso pacífico da energia nuclear.

Após as conversações com o E3 e UE, Araghchi disse que foram os EUA que se retiraram do acordo nuclear de 2015, e qualquer nova ronda de conversações só é possível "quando a outra parte estiver pronta para um acordo nuclear justo, equilibrado e mutuamente benéfico."

"Se a UE/E3 querem ter um papel, devem agir responsavelmente e pôr de lado as políticas gastas de ameaça e pressão, incluindo o 'snapback' para o qual lhes falta absolutamente qualquer fundamento moral e legal", disse no X.

"O E3 deve atender ao seu próprio conselho aos EUA na sua carta de 20 de agosto de 2020 e 'abster-se de qualquer ação que apenas aprofunde as divisões no Conselho de Segurança ou que tenha consequências adversas graves no seu trabalho'", afirmou numa declaração posterior.