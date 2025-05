As forças israelitas estão a avançar com uma ofensiva intensificada para impor o controlo de três quartos da Faixa de Gaza nos próximos dois meses, comprimindo efetivamente cerca de 2 milhões de palestinianos em apenas um quarto do território sitiado, de acordo com vários meios de comunicação social e declarações oficiais.

O plano, que terá sido detalhado numa recente reunião de alto nível, prevê que, até julho, as forças israelitas ocupem aproximadamente 75% do enclave costeiro palestiniano, cerca de 275 dos 365 quilómetros quadrados de Gaza.

A restante população palestiniana seria espremida em três áreas fortemente restringidas: A cidade de Gaza, a norte, os campos de refugiados no centro de Gaza e a zona de Masawi, a sul.

As autoridades israelitas afirmam que o objetivo é desmantelar as infra-estruturas do Hamas e resgatar reféns, mas os defensores dos direitos humanos alertam para o facto de a ofensiva aumentar drasticamente o sofrimento e a deslocação de civis.

As forças armadas israelitas já ocupam cerca de 40% do enclave, na sequência de novos ataques que tiveram início após uma trégua de curta duração em março.

O Primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, reforçou a posição extremista do governo num vídeo recente publicado no Telegram, declarando que as forças israelitas estão a fazer avanços significativos.

“Tomaremos o controlo de todo o território da Faixa de Gaza”, afirmou Netanyahu, acrescentando que a guerra de Israel continuará até que o Hamas seja derrotado.

Mas os críticos salientam que Israel não derrotou o grupo de resistência palestiniano - mesmo após meses de bombardeamentos e incursões terrestres - pondo em dúvida os objectivos declarados da guerra.

Deslocação forçada

No início deste mês, o Gabinete de Segurança de Israel aprovou por unanimidade uma ofensiva mais alargada para aprofundar a sua presença militar em Gaza. O projeto operacional incluía planos não só para ocupar o restante território, mas também para manter uma presença a longo prazo.

Os meios de comunicação social israelitas informaram que o plano também incluía a deslocação de palestinianos do norte de Gaza para as zonas do sul - uma medida amplamente condenada como deslocação forçada por grupos internacionais de defesa dos direitos humanos.

Estes desenvolvimentos têm como pano de fundo o facto de uma controversa fundação humanitária privada apoiada pelos EUA e por Israel se preparar para começar a distribuir ajuda em Gaza esta semana, contornando as tradicionais organizações internacionais de ajuda como as Nações Unidas.

A Fundação Humanitária de Gaza, criada em fevereiro deste ano, planeia distribuir os fornecimentos através de um número limitado de “locais de distribuição seguros” designados exclusivamente no sul de Gaza.

Os críticos, incluindo responsáveis da ONU, argumentam que o plano só irá agravar a crise humanitária e apoiar aquilo que descrevem como a deslocação coerciva dos palestinianos.

Os militares israelitas afirmaram que, à medida que capturam mais território, destruirão as infra-estruturas que alegam estar ligadas ao Hamas. Esta política já resultou numa devastação generalizada em todo o enclave.

Grande parte de Gaza está em ruínas, com milhares de casas e instalações públicas danificadas ou destruídas, alimentando uma crise crescente para a população encurralada na zona de guerra.