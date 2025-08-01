O Presidente dos EUA, Donald Trump, reconheceu a grave situação de fome que os palestinianos enfrentam em Gaza, descrevendo a crise de fome como “terrível”, em meio ao cerco israelita e às restrições à ajuda humanitária.
“É terrível o que está a acontecer lá. Sim, é uma coisa terrível. As pessoas estão com muita fome”, disse Trump a repórteres na Casa Branca na quinta-feira. “É uma situação terrível.”
O Presidente dos EUA, no entanto, não mencionou Israel, que causou a morte de mais de 1.000 palestinianos perto das filas de ajuda nos locais de distribuição de ajuda humanitária.
Suas declarações foram feitas enquanto o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, e o embaixador dos EUA em Israel, Mike Huckabee, se preparavam para visitar Gaza para avaliar os controversos locais de distribuição de alimentos GHF operados por Israel e coordenar uma nova estratégia de ajuda humanitária.
“Eles viajarão para Gaza para inspecionar os locais de distribuição actuais e garantir um plano para entregar mais alimentos e se reunir com os habitantes locais de Gaza para ouvir em primeira mão sobre esta situação terrível no terreno”, disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.
Leavitt não esclareceu com quais “habitantes locais de Gaza” as autoridades norte-americanas irão encontrar-se.
A visita segue-se a uma reunião “muito produtiva” entre Witkoff, Huckabee e o Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em Telavive, segundo Leavitt.
Ela acrescentou que os dois enviados informariam o Presidente imediatamente após o seu regresso para finalizar um plano de entrega de ajuda.
A viagem ocorre em meio a uma crescente preocupação internacional com a crise de fome em Gaza, onde Israel impôs um bloqueio quase total desde 2 de março, interrompendo todas as frotas de ajuda humanitária, apesar dos apelos urgentes da ONU e de grupos de ajuda humanitária.