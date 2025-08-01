O Presidente dos EUA, Donald Trump, reconheceu a grave situação de fome que os palestinianos enfrentam em Gaza, descrevendo a crise de fome como “terrível”, em meio ao cerco israelita e às restrições à ajuda humanitária.

“É terrível o que está a acontecer lá. Sim, é uma coisa terrível. As pessoas estão com muita fome”, disse Trump a repórteres na Casa Branca na quinta-feira. “É uma situação terrível.”

O Presidente dos EUA, no entanto, não mencionou Israel, que causou a morte de mais de 1.000 palestinianos perto das filas de ajuda nos locais de distribuição de ajuda humanitária.

Suas declarações foram feitas enquanto o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, e o embaixador dos EUA em Israel, Mike Huckabee, se preparavam para visitar Gaza para avaliar os controversos locais de distribuição de alimentos GHF operados por Israel e coordenar uma nova estratégia de ajuda humanitária.

“Eles viajarão para Gaza para inspecionar os locais de distribuição actuais e garantir um plano para entregar mais alimentos e se reunir com os habitantes locais de Gaza para ouvir em primeira mão sobre esta situação terrível no terreno”, disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.