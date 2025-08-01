GUERRA EM GAZA
Trump chama a crise de fome em Gaza de "terrível", mas não menciona o cerco de Israel
O Presidente dos EUA reconhece a crescente catástrofe humanitária em Gaza, sitiada por Israel, enquanto as autoridades dos EUA se preparam para inspecionar os controversos locais de distribuição alimentar administrados por Israel.
Trump afirma que os habitantes de Gaza estão "muito famintos" e classifica a crise de fome como "terrível". / AP
1 de agosto de 2025

O Presidente dos EUA, Donald Trump, reconheceu a grave situação de fome que os palestinianos enfrentam em Gaza, descrevendo a crise de fome como “terrível”, em meio ao cerco israelita e às restrições à ajuda humanitária.

“É terrível o que está a acontecer lá. Sim, é uma coisa terrível. As pessoas estão com muita fome”, disse Trump a repórteres na Casa Branca na quinta-feira. “É uma situação terrível.”

O Presidente dos EUA, no entanto, não mencionou Israel, que causou a morte de mais de 1.000 palestinianos perto das filas de ajuda nos locais de distribuição de ajuda humanitária.

Suas declarações foram feitas enquanto o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, e o embaixador dos EUA em Israel, Mike Huckabee, se preparavam para visitar Gaza para avaliar os controversos locais de distribuição de alimentos GHF operados por Israel e coordenar uma nova estratégia de ajuda humanitária.

“Eles viajarão para Gaza para inspecionar os locais de distribuição actuais e garantir um plano para entregar mais alimentos e se reunir com os habitantes locais de Gaza para ouvir em primeira mão sobre esta situação terrível no terreno”, disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Leavitt não esclareceu com quais “habitantes locais de Gaza” as autoridades norte-americanas irão encontrar-se.

A visita segue-se a uma reunião “muito produtiva” entre Witkoff, Huckabee e o Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em Telavive, segundo Leavitt.

Ela acrescentou que os dois enviados informariam o Presidente imediatamente após o seu regresso para finalizar um plano de entrega de ajuda.

A viagem ocorre em meio a uma crescente preocupação internacional com a crise de fome em Gaza, onde Israel impôs um bloqueio quase total desde 2 de março, interrompendo todas as frotas de ajuda humanitária, apesar dos apelos urgentes da ONU e de grupos de ajuda humanitária.

