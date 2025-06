O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, saudou na sexta-feira a nação por ocasião da celebração da festa muçulmana de Eid al Adha, também conhecida como a Festa do Sacrifício.

Numa publicação no X, Erdogan expressou a esperança de que seja auspicioso para “o nosso país, a nossa nação e toda a humanidade”.

Felicitou igualmente todos os cidadãos turcos, bem como “todos os nossos amigos” em diferentes partes do mundo, incluindo os habitantes de Gaza e os palestinianos, por ocasião do Eid.

O feriado comemora a vontade do Profeta Ibrahim, ou Abraão, de sacrificar o seu filho a mando de Deus, antes da substituição divina de última hora por um carneiro.

Os muçulmanos sacrificam animais para comemorar esta intervenção e partilham a carne com as pessoas mais carenciadas e com os seus familiares.

Quase 2 milhões de peregrinos continuam o ritual do Hajj no primeiro dia do Eid al-Adha

Cerca de dois milhões de peregrinos muçulmanos iniciaram o ritual de lançar pedras aos pilares de Jamarat na manhã de sexta-feira, marcando o primeiro dia do Eid al Adha e um dos principais rituais da peregrinação anual do Hajj em Mina, no oeste da Arábia Saudita.

Depois de concluída a lapidação do Jamarat Al-Aqaba, os peregrinos prosseguem com os outros ritos do Eid, incluindo o sacrifício ritual de animais que marca o início dos quatro dias do festival Eid al Adha.

Os peregrinos permanecerão em Mina durante os três dias de Tashreeq (sábado a segunda-feira), continuando o ritual de lapidação.

As autoridades sauditas anunciaram na quinta-feira o sucesso da deslocação dos peregrinos para o Monte Arafat, com a ajuda de sistemas avançados de inteligência artificial.

A temporada de seis dias do Hajj começou na quarta-feira, e os rituais finais continuarão até segunda-feira.

A Autoridade Geral Saudita para a Estatística anunciou que o número de peregrinos do Hajj para o ano 1446 AH do calendário islâmico é de 1.673.230, incluindo 1.506.576 que vieram de fora do reino.

O número de peregrinos nacionais, cidadãos e residentes sauditas, é de 166.654.

No ano passado, mais de 1,8 milhões de peregrinos muçulmanos de 200 países de todo o mundo realizaram a Hajj.

A peregrinação Hajj é o quinto pilar da fé islâmica, um ritual que deve ser efectuado por todos os muçulmanos, se for financeiramente viável, pelo menos uma vez na vida.

O Hajj inclui uma série de rituais destinados a ilustrar os conceitos fundamentais do Islão e a comemorar as provações do Profeta Abraão e da sua família.