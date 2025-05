O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Türkiye, Hakan Fidan, e o seu homólogo russo, Sergey Lavrov, reafirmaram o compromisso comum dos seus países em salvaguardar a integridade territorial da Síria e em promover a estabilidade regional a longo prazo.

“A Türkiye e a Rússia continuarão a trabalhar em conjunto para garantir a proteção da integridade territorial e da soberania da Síria”, declarou Fidan numa conferência de imprensa conjunta, na terça-feira, após conversações de alto nível em Moscovo.

“Intensificaremos os nossos esforços para garantir que o povo sírio alcance a prosperidade e a estabilidade”.

Os dois principais diplomatas manifestaram também uma renovada vontade de retomar as negociações de paz diretas entre a Rússia e a Ucrânia — com ambos a endossarem o papel da Türkiye como mediador credível.

“Podemos mais uma vez apelar aos nossos amigos turcos para a segunda ronda de negociações com a Ucrânia”, disse Lavrov, descrevendo Istambul como um “local promissor” para o futuro diálogo.

A Türkiye facilitou as primeiras negociações diretas entre a Rússia e a Ucrânia em três anos em Istambul, a 16 de maio, onde os dois lados concordaram com uma troca de prisioneiros em grande escala envolvendo um total de 1.000 pessoas de cada lado e em continuar as negociações para uma trégua.

Acabar definitivamente com esta guerra é o nosso objectivo comum

Os dois ministros dos Negócios Estrangeiros reuniram-se no segundo dia da visita de trabalho de Fidan a Moscovo, onde se encontrou anteriormente com o assessor presidencial russo Vladimir Medinsky, chefe da delegação russa nas conversações Rússia-Ucrânia realizadas em Istambul em 16 de maio, e com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Fidan manifestou uma vez mais a disponibilidade da Türkiye para acolher futuras negociações entre Moscovo e Kiev e estendeu o apoio do Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, ao processo.

Fidan fez eco da disponibilidade de Lavrov para futuras conversações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, sublinhando o interesse geográfico e político da Türkiye em pôr termo à guerra.

“Vivemos na mesma geografia... Acabar com esta guerra de forma permanente é o nosso objectivo comum e a Türkiye continuará a apoiar os esforços nesse sentido”, afirmou Lavrov.

Relativamente à crise em Gaza, Fidan alertou para as consequências da continuação da violência.

“O genocídio em Gaza deve parar imediatamente”, disse. “Caso contrário, o caos que pode tomar conta de Israel será imparável.”

Lavrov afirmou o alinhamento da Rússia com a Türkiye na questão palestiniana. "Temos opiniões comuns com a Türkiye sobre a Palestina. O que está a acontecer em Gaza e na Cisjordânia é inaceitável", disse.

A visita de Fidan a Moscovo decorreu nos dias 26 e 27 de maio a convite de Lavrov, segundo fontes do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Türkiye.

A visita de Fidan a Moscovo decorreu nos dias 26 e 27 de maio a convite de Lavrov, segundo fontes do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Türkiye.

