Mais de 120 bombeiros estavam a tentar extinguir um incêndio num depósito de petróleo na cidade de Sochi, na Rússia, que foi provocado por um ataque de drone ucraniano, afirmou o governador regional Veniamin Kondratyev na aplicação de mensagens Telegram.

Na região de Krasnodar, onde Sochi se localiza, um tanque de combustível com capacidade de 2.000 metros cúbicos estava em chamas, reportou a agência noticiosa RIA da Rússia no domingo, citando oficiais de emergência.

A Rosaviatsia, agência de aviação civil da Rússia, disse no Telegram que os voos foram suspensos no aeroporto de Sochi para garantir a segurança aérea.

O ataque, que Kondratyev disse ter sido no distrito de Adler da cidade costeira turística, seria o mais recente ataque da Ucrânia contra infraestruturas dentro da Rússia que Kiev considera fundamentais para os esforços de guerra de Moscovo.