Ataque de drone ucraniano provoca incêndio em um depósito de petróleo na cidade de Sochi, na Rússia
O Governador regional, Veniamin Kondratyev, afirma que mais de 120 bombeiros estão a tentar extinguir o incêndio no depósito, e a autoridade de aviação civil da Rússia também afirma que os voos foram suspensos no aeroporto da cidade.
O ataque seria o mais recente da Ucrânia contra infraestruturas dentro da Rússia que Kiev considera fundamentais para os esforços de guerra da Rússia. / AP
3 de agosto de 2025

Mais de 120 bombeiros estavam a tentar extinguir um incêndio num depósito de petróleo na cidade de Sochi, na Rússia, que foi provocado por um ataque de drone ucraniano, afirmou o governador regional Veniamin Kondratyev na aplicação de mensagens Telegram.

Na região de Krasnodar, onde Sochi se localiza, um tanque de combustível com capacidade de 2.000 metros cúbicos estava em chamas, reportou a agência noticiosa RIA da Rússia no domingo, citando oficiais de emergência.

A Rosaviatsia, agência de aviação civil da Rússia, disse no Telegram que os voos foram suspensos no aeroporto de Sochi para garantir a segurança aérea.

O ataque, que Kondratyev disse ter sido no distrito de Adler da cidade costeira turística, seria o mais recente ataque da Ucrânia contra infraestruturas dentro da Rússia que Kiev considera fundamentais para os esforços de guerra de Moscovo.

Uma pessoa foi morta no distrito de Adler num ataque de drone ucraniano no final do mês passado, mas os ataques a Sochi, que foi anfitriã dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, têm sido pouco frequentes na guerra que começou em fevereiro de 2022.

A região de Krasnodar no Mar Negro é o lugar da refinaria de Ilsky perto da cidade de Krasnodar, entre as maiores no sul da Rússia e um alvo frequente dos ataques de drone da Ucrânia.

Também no domingo, o governador da região de Voronej no sul da Rússia disse que uma mulher ficou ferida num ataque de drone ucraniano que causou vários incêndios, enquanto a Rússia lançou um ataque de míssil contra Kiev, segundo a administração militar da capital ucraniana.

