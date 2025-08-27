Nas últimas semanas, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tentou contactar o Primeiro-Ministro indiano, Narendra Modi, por telefone em quatro ocasiões separadas, mas Modi recusou-se a atender, alega um relatório do jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

A FAZ interpreta este comportamento como indicativo tanto da intensidade da "raiva" de Modi quanto da sua "cautela" em resposta à pressão dos EUA sobre a Índia para parar de importar petróleo russo.

O contexto destas alegadas chamadas inclui uma grande escalada nas tensões comerciais: a administração Trump impôs uma tarifa de 50% sobre produtos indianos como medida punitiva pelas importações de petróleo russo, que é o nível mais alto aplicado a qualquer país além do Brasil.

Simultaneamente, Nova Deli aumentou as suas compras de petróleo russo com desconto, atraindo ainda mais desagrado de Washington.

Uma jogada diplomática calculada

A FAZ sugere que a decisão de Modi de evitar estas chamadas repetidas estava longe de ser impulsiva — foi uma estratégia deliberada para evitar ser arrastado para o estilo de negociação característico de Trump, que anteriormente faz alegações públicas sobre acordos, antes de acordos formais estarem em vigor.

O anúncio anterior de Trump de um suposto acordo comercial com o Vietname, apenas para não haver acordo em vigor, serviu como um exemplo de cautela.

Sem chegar a um acordo, Trump tinha anunciado nas redes sociais que um acordo comercial tinha sido fechado. "Modi não quer cair na mesma armadilha", afirmou a FAZ.

O analista político Mark Frazier, que é co-diretor do Instituto Índia-China da The New School em Nova Iorque, reitera que a estratégia Indo-Pacífico da América, esperando que a Índia ajude na sua contenção da China, estava a falhar.

Como Frazier relatou que, "a Índia nunca pretendeu comprometer-se a ficar do lado dos EUA contra a China".

Outras provocações tensionaram ainda mais as relações: o projeto de torre de luxo da família Trump perto de Deli atraiu críticas, assim como os comentários públicos de Trump reivindicando crédito pelo cessar-fogo Índia-Paquistão, movimentos que a Índia rejeitou firmemente.