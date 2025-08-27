MUNDO
Jornal alemão: Trump liga quatro vezes e Modi deixa-o em espera
Meios de comunicação alemães alegam que o PM indiano, Narendra Modi, recusou quatro chamadas telefónicas do Presidente dos EUA Donald Trump nas últimas semanas em meio a tensões comerciais.
O presidente dos EUA, Donald Trump, e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, participam numa coletiva de imprensa conjunta na Casa Branca. / Reuters
27 de agosto de 2025

Nas últimas semanas, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tentou contactar o Primeiro-Ministro indiano, Narendra Modi, por telefone em quatro ocasiões separadas, mas Modi recusou-se a atender, alega um relatório do jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

FAZ interpreta este comportamento como indicativo tanto da intensidade da "raiva" de Modi quanto da sua "cautela" em resposta à pressão dos EUA sobre a Índia para parar de importar petróleo russo.

O contexto destas alegadas chamadas inclui uma grande escalada nas tensões comerciais: a administração Trump impôs uma tarifa de 50% sobre produtos indianos como medida punitiva pelas importações de petróleo russo, que é o nível mais alto aplicado a qualquer país além do Brasil.

Simultaneamente, Nova Deli aumentou as suas compras de petróleo russo com desconto, atraindo ainda mais desagrado de Washington.

Uma jogada diplomática calculada

FAZ sugere que a decisão de Modi de evitar estas chamadas repetidas estava longe de ser impulsiva — foi uma estratégia deliberada para evitar ser arrastado para o estilo de negociação característico de Trump, que anteriormente faz alegações públicas sobre acordos, antes de acordos formais estarem em vigor.

O anúncio anterior de Trump de um suposto acordo comercial com o Vietname, apenas para não haver acordo em vigor, serviu como um exemplo de cautela.

Sem chegar a um acordo, Trump tinha anunciado nas redes sociais que um acordo comercial tinha sido fechado. "Modi não quer cair na mesma armadilha", afirmou a FAZ.

O analista político Mark Frazier, que é co-diretor do Instituto Índia-China da The New School em Nova Iorque, reitera que a estratégia Indo-Pacífico da América, esperando que a Índia ajude na sua contenção da China, estava a falhar.

Como Frazier relatou que, "a Índia nunca pretendeu comprometer-se a ficar do lado dos EUA contra a China".

Outras provocações tensionaram ainda mais as relações: o projeto de torre de luxo da família Trump perto de Deli atraiu críticas, assim como os comentários públicos de Trump reivindicando crédito pelo cessar-fogo Índia-Paquistão, movimentos que a Índia rejeitou firmemente.

Receber o chefe do exército do Paquistão no Salão Oval foi interpretado em Nova Deli como uma provocação deliberada.

Último contacto conhecido

A comunicação confirmada mais recente entre os dois líderes aconteceu em 17 de junho, quando Modi falou com Trump por telefone a pedido do presidente dos EUA.

Esta foi a primeira conversa deles desde os ataques terroristas de Pahalgam e a subsequente Operação Sindoor da Índia.

Durante a chamada, Modi esclareceu que não tinha havido mediação dos EUA no cessar-fogo Índia-Paquistão e que as discussões tinham ocorrido diretamente entre as duas nações por iniciativa do Paquistão.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia reiterou que a Índia nunca aceitaria mediação de terceiros em tais assuntos.

Mudança estratégica da Índia

FAZ também destacou que estes acontecimentos refletem uma recalibração mais ampla na política externa da Índia, onde Nova Deli parece estar a diversificar as suas parcerias estratégicas, fortalecendo silenciosamente laços com países como a China e Rússia em vez de depender apenas da estrutura dos EUA.

Esta mudança coincide com a próxima participação da Índia na cimeira da Organização de Cooperação de Xangai (SCO) em Tianjin.

