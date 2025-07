Hulk Hogan, o ícone do mundo da luta livre profissional conhecido pelo seu bigode marcante e lenço na cabeça, faleceu aos 71 anos, segundo informações da polícia da Flórida e da World Wrestling Entertainment (WWE).

Em Clearwater, na Flórida, as autoridades responderam a uma chamada na manhã de quinta-feira relacionada com uma paragem cardíaca.

Hogan foi declarado morto no hospital, segundo o comunicado da polícia publicado no Facebook.

Hogan, cujo nome verdadeiro era Terry Bollea, foi talvez a maior estrela da longa história da WWE.

Ele foi a principal atração do primeiro WrestleMania em 1985 e permaneceu como uma figura central por anos, enfrentando adversários como Andre the Giant, Randy Savage, The Rock e até mesmo o Presidente da empresa, Vince McMahon.

Ele conquistou pelo menos seis campeonatos da WWE e foi introduzido no Hall of Fame da WWE em 2005.

Hogan também era uma celebridade fora do mundo da luta livre, tendo participado em diversos filmes e programas de televisão, incluindo um reality show sobre a sua vida no canal VH1, chamado “Hogan Knows Best”.

A WWE publicou uma nota no X expressando tristeza ao saber do falecimento do membro do Hall of Fame da WWE.

“Uma das figuras mais reconhecidas da cultura pop, Hogan ajudou a WWE a alcançar reconhecimento global nos anos 1980. A WWE estende as suas condolências à família, amigos e fãs de Hogan”, diz o comunicado.