O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avisou o Canadá que um acordo comercial seria “muito difícil”, depois de Ottawa ter anunciado o seu apoio à criação de um Estado palestiniano.

“O Canadá acaba de anunciar que apoia a criação do Estado Palestiniano. Isso vai tornar muito difícil para nós fazer um acordo comercial com eles. Ah, o Canadá!!!”, publicou Trump no Truth Social.

Os comentários de Trump surgiram depois de o Primeiro-Ministro do Canadá, Mark Carney, ter anunciado na quarta-feira que o país iria reconhecer a Palestina como um Estado em setembro, no meio da situação humanitária “intolerável” em Gaza.

“O Canadá pretende reconhecer o Estado da Palestina na 80ª sessão da Assembleia Geral da ONU em setembro de 2025”, disse Carney durante uma conferência de imprensa em Ottawa, depois de presidir a uma reunião virtual do Gabinete.