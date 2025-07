Pelo menos 67 crianças morreram de fome em Gaza desde outubro de 2023, numa altura em que o bloqueio total israelita do território entra no seu 103º dia consecutivo, informou o Gabinete de Comunicação Social do Governo em Gaza.

O gabinete, numa declaração no sábado, alertou que o número pode aumentar drasticamente, com mais de 650.000 crianças com menos de 5 anos a enfrentarem desnutrição grave e potencialmente fatal nas próximas semanas, devido à recusa contínua de alimentos, medicamentos e combustível.

"A fome está agora a matar o que as bombas não mataram", afirmou o gabinete, descrevendo o cerco em curso como uma das "formas mais extremas de punição coletiva na história moderna".

O gabinete de Comunicação Social informou que "dezenas de mortes adicionais foram registadas apenas nos últimos três dias, enquanto as forças israelitas continuam a bloquear a entrada de farinha, leite em pó para bebés e outros produtos nutricionais e médicos vitais ".

'É uma questão de vida ou morte'

Acusou Israel de deliberadamente prosseguir uma política de fome em massa.

Até agora, cerca de 1,25 milhões de pessoas em Gaza estão a sofrer fome catastrófica, enquanto 96% da população, incluindo mais de 1 milhão de crianças, sofrem de insegurança alimentar aguda, disse o gabinete.

Responsabilizando Israel totalmente por uma "campanha sistemática e organizada de fome" e colocou a culpa legal e moral nos seus apoiantes internacionais pelo seu apoio ou silêncio.

"Estamos a dar o alarme: esta é uma sentença de morte em massa a desenrolar-se perante os olhos do mundo", disse o gabinete.

"A intervenção internacional imediata não é opcional; é uma questão de vida ou morte."