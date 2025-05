O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, felicitou o Primeiro-Ministro canadiano, Mark Carney, pela sua recente vitória eleitoral, informou o gabinete de Carney.

Os líderes concordaram sobre a importância do Canadá e dos Estados Unidos trabalharem em conjunto – como nações independentes e soberanas – para o seu aperfeiçoamento mútuo.

“Para esse efeito, os líderes concordaram em encontrar-se pessoalmente num futuro próximo”, refere um comunicado na terça-feira.

O telefonema ocorreu depois de o Partido Liberal do Canadá ter garantido a vitória nas eleições federais de segunda-feira, concedendo ao partido no poder mais um mandato de quatro anos e reafirmando a confiança do público na liderança de Carney no contexto dos desafios colocados pelas políticas tarifárias de Trump e sua fixação em anexar o Canadá.

O líder liberal disse anteriormente que só visitaria Washington quando se pudesse realizar uma “discussão séria” que respeite a soberania do Canadá.

De acordo com os resultados preliminares divulgados pela Elections Canada, o organismo eleitoral oficial e independente do país, o Partido Liberal obteve uma maioria com 43,5% dos votos.

Os liberais, que obtiveram 169 dos 343 lugares na Câmara dos Comuns com a actual taxa de votação, ficaram aquém dos 172 lugares necessários para formar um governo maioritário.

O Partido Conservador, principal partido da oposição, que obteve 41,4% dos votos, obteve 144 lugares com a actual percentagem de votos.

Os liberais, eleitos para um quarto mandato consecutivo, obtiveram uma maioria parlamentar pela última vez em 2015.

Os Estados Unidos são um destino importante para os produtos canadianos, com cerca de 75% das exportações canadianas a fluir para o sul da fronteira.

Em contrapartida, o Canadá representa apenas 17% das exportações dos EUA, uma percentagem muito inferior.

O Canadá é também o principal fornecedor estrangeiro de petróleo bruto aos Estados Unidos. O défice comercial projetado de 45 mil milhões de dólares dos Estados Unidos com o Canadá em 2024 é amplamente alimentado pelas necessidades energéticas dos EUA.