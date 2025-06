Apenas uma das 242 pessoas a bordo do voo da Air India com destino ao Reino Unido que caiu no oeste da Índia na quinta-feira sobreviveu, informaram os órgãos de comunicação social indianos.

Pelo menos cinco estudantes também morreram e vários ficaram feridos com o despenhamento do avião em cima de um albergue de uma faculdade de medicina, sendo que a polícia de Ahmedabad confirmou que 25 pessoas ficaram feridas no solo.

A imprensa local noticiou que um passageiro, um cidadão britânico de 40 anos, sobreviveu ao acidente e estava no hospital com vários ferimentos.

O voo AI171 da Air India, com 242 pessoas a bordo, caiu na área residencial de Meghaninagar pouco depois de decolar do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, no estado de Gujarat, no oeste da Índia, de acordo com a Direção Geral de Aviação Civil da Índia.

O avião caiu sobre um albergue para médicos logo após a descolagem do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, em Ahmedabad, na quinta-feira, confirmou a polícia.

A aeronave transportava 232 passageiros e 10 tripulantes, incluindo vários cidadãos estrangeiros e figuras proeminentes da Índia, entre elas o ex-ministro-chefe do estado de Gujarat, Vijay Rupani.

A Air India afirma que entre os passageiros do avião acidentado estavam 169 cidadãos indianos, 53 britânicos, 7 portugueses, 1 canadiano, dois pilotos e dez tripulantes de cabine.

Mais de 100 corpos foram levados para um hospital em Ahmedabad, na Índia, informou a polícia local à Reuters.

A Air India divulgou um breve comunicado à imprensa dizendo: «Neste momento, estamos a apurar os detalhes e partilharemos mais atualizações assim que possível».

O Presidente da Air India, N. Chandrasekaran, expressou «profunda tristeza» pelo acidente.

"O nosso foco principal é apoiar todas as pessoas afetadas e as suas famílias", disse ele num comunicado. "Estamos a fazer tudo ao nosso alcance para ajudar as equipas de resposta a emergências no local e fornecer todo o apoio e cuidados necessários".

De acordo com relatos iniciais, a aeronave caiu perto da área de Meghani Nagar, na cidade, com imagens do acidente a circular nas redes sociais mostrando fumo espesso a sair do local do acidente.

O avião descolou às 13h38, hora local, e colidiu com um edifício perto do aeroporto de Ahmedabad às 13h40. Funcionários do Aeroporto de Gatwick disseram que a aeronave estava programada para aterrar em Londres às 18h25, hora local.

As autoridades deram início às operações de resgate e os serviços de emergência dirigiram-se rapidamente ao local. Espera-se que funcionários da Direção-Geral da Aviação Civil (DGCA) conduzam uma investigação completa à causa do acidente.

Testemunhas nas proximidades do aeroporto relataram ter ouvido uma forte explosão antes de verem a aeronave descer rapidamente. O governo de Gujarat garantiu uma ação rápida e apoio às pessoas afetadas pelo incidente.

"Fiquei muito chocado ao saber do acidente com o voo da AirIndia Ahmedabad-Londres perto do aeroporto de Ahmedabad. Rezo pela segurança de todos os passageiros e tripulantes", disse Yusuf Pathan, ex-jogador de críquete e membro do parlamento indiano, no X.

O Primeiro-Ministro britânico Keir Starmer também expressou as suas condolências.

«Os meus pensamentos estão com os passageiros e as suas famílias neste momento tão doloroso», afirmou Starmer num comunicado.